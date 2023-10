Am Samstag, 21. Oktober, hätte in Tuttlingen eine Palästina-Demo stattfinden sollen. Die Stadt Tuttlingen hat die Veranstaltung jedoch untersagt. Sie sehe die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, teilt sie auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Nach den Angriffen der Terrororganisation Hamas auf Israel und den Gegenangriffen auf den Gaza-Streifen finden in vielen deutschen Städten Demonstrationen statt. Bei pro-palästinensischen Demos in Berlin hatte es dabei Ausschreitungen gegeben.

VS erlaubt Demo gemäß Versammlungsfreiheit

Eine Kundgebung in Villingen-Schwenningen am Freitag verlief dagegen ruhig ab. Etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auf den Muslen-Platz gekommen. Das Polizeiaufgebot war hoch, zu Krawallen kam es nicht.

Die Demonstration war bei der Stadt Villingen-Schwenningen im Vorfeld angemeldet worden. „Nach üblicher eingehender rechtlicher Prüfung durch die Versammlungsbehörde, dem Bürgeramt, bestehen keine rechtlichen Grundlagen, die gegen das Stattfinden sprechen“, teilte die Stadtverwaltung aus VS mit und berief sich dabei auf die Versammlungsfreiheit, die im Grundgesetz als hohes Gut festgeschrieben sei.

Tuttlingen will keine zweite Palästina-Demo von 2014

In Tuttlingen sieht man die Lage anders. Die Stadt beruft sich bei dem Verbot auf Paragraf 15, Absatz 1, des Versammlungsgesetzes, wonach sie eine Demonstration untersagen könne, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei der Durchführung der Versammlung gefährdet sei, so Pressesprecher Arno Specht.

Die Gefährdung sei aus zwei Gründen gegeben. Zum einen führt die Stadt die Palästina-Demo im Juli 2014 an. Damals kamen mehr als 1000 Menschen unter dem Motto „Free Gaza“ in der Tuttlinger Innenstadt zusammen. Einzelne Teilnehmer gerieten aneinander, auch eine israelische Fahne wurde zerstört.

Eine zerrissene Israel-Fahne bei der Demo "Free Gaza" 2014 in Tuttlingen. (Foto: Ludger Möllers )

Zum anderen nennt Specht die jüngsten Ausschreitungen in anderen deutschen Städten in Zusammenhang mit Palästina-Demos ‐ „unabhängig davon, ob diese genehmigt waren oder nicht“.

„Vor diesem Hintergrund ist es zu erwarten, dass es auch im Zusammenhang mit einer Palästina-Demo in Tuttlingen zu Rechtsverstößen kommt“, so Specht weiter. Als Beispiele nennt er: Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte etc.

Ähnlicher Fall schon 2021

Angemeldet worden war die Demonstration für Samstagnachmittag. Die Polizei wird nach eigenen Angaben dennoch im Stadtzentrum präsent sein, um das Verbot gegebenenfalls durchzusetzen. Ähnlich war es im Mai 2021. Auch damals hatte Tuttlingen eine Palästina-Demo aus denselben Gründen untersagt. An dem Samstag, an dem die Veranstaltung geplant war, blieb es ruhig in der Stadt.