Die Stadt Tuttlingen ist in Kauflaune: erst das Evangelische Gemeindehaus, nun noch ein zentrales Gebäude in der Stadt. Wie die Stadt Tuttlingen am Montag bekanntgab, hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, das Alte Landratsamt an der Alleenstraße zu kaufen.

Das Haus steht schon länger zum Verkauf, es gehört dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Einige Dienststellen des Landratsamts waren bis 2021 dort untergebracht. Dann zogen sie ins Landratsamt in der Bahnhofstraße um, dort ist aufgrund eines Anbaus nun mehr Platz.

Stadt hatte schon früh Interesse

Die Stadt hatte früh Interesse am Alten Landratsamt angemeldet, weil es zentral und an einer wichtigen Verkehrsachse durch Tuttlingen gelegen ist. Die Tuttlinger Wohnbau war zunächst als Käufer im Gespräch. Es wäre aufgrund der hohen Kosten aber „schwierig gewesen, dort etwas umzusetzen“, sagt Geschäftsführerin Rita Hilzinger. Konkret gab es die Überlegung, das Gebäude abzureißen und einen Neubau zu erstellen, ein Wohnheim für Auszubildende am Krankenhaus.

Nun wird die Stadt Tuttlingen das Haus also selbst kaufen. Weil sie es für eigene Zwecke erwirbt, könne das Land es ohne Ausschreibung veräußern, erklärt Sieglinde Neyer-Bedenk, Leiterin des Konstanzer Amts des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg auf Nachfrage. Einen anderen Interessenten gebe es derzeit nicht. Zum Verkaufspreis sagen die Beteiligten nichts.

Strategischer Schachzug

Oberbürgermeister Michael Beck nennt es einen „strategischen Kauf“. Der Stadt gehe es vor allem darum, eine mögliche Fehlentwicklung zu verhindern. „Das alte Landratsamt steht an einer zentralen Stelle in der Innenstadt, zwei Schulen und die St. Gallus-Kirche befinden sich in nächster Nachbarschaft – hier möchten wir die künftige Entwicklung mit gestalten“, so Beck.

Das dürfte auch damit zu tun haben, dass in der Vergangenheit ältere Häuser in der Innenstadt von Privatleuten aufgekauft, dürftig saniert und zu relativ hohen Preisen kleinteilig vermietet wurden - zum Missfallen der Stadtverwaltung.

Wenn möglich, soll das Haus saniert werden

Was die Stadt mit dem Gebäude machen möchte, steht noch nicht fest. „Ideen für eine mögliche kurzfristige Nutzung werden gerade erarbeitet“, heißt es in der Mitteilung. Dabei werde geprüft, ob und unter welchen Bedingungen der Komplex zumindest in Teilen auch saniert und langfristig genutzt werden könnte.

Das Alte Landratsamt hat eine Nutzfläche von rund 2500 Quadratmetern. Der ältere Teil stammt aus dem Jahr 1930, der neuere Trakt hin zur Kreuzung Neuhauser-/Alleenstraße wurde 1959 errichtet. Zuletzt modernisiert wurde das Objekt 1994. Seit dem Auszug des Landratsamtes wird das Gebäude weiter gewartet, um Verfall oder Vandalismus zu verhindern.