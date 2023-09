Schließung 2024

Stadt Tuttlingen sucht Gespräch mit Smith & Nephew

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Smith & Nephew will den Produktionsstandort in Tuttlingen schließen. (Foto: klebaumlisa (warning) )

Der Standort der Firma soll in Tuttlingen geschlossen werden. OB Michael Beck will nun mit dem Unternehmen in Kontakt treten.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 15:11 Von: Sabine Krauss