Das Stadtfest soll in diesem Jahr wieder im Herzen der Stadt Tuttlingen stattfinden. Aber auch das Donauufer möchte die Stadt mit einer Bühne am Gerberufer - vor dem neuen Rathaussteg - miteinbeziehen. Eine große Besonderheit soll es aber in jedem Fall geben.

Motto: Drei-Städte-Fest

Unter dem Motto „Drei-Städte-Fest“ findet am 14. und am 15. September das Stadtfest statt. Gemeint sind damit die Stadt Tuttlingen und die beiden Partnerstädte Bex und Draguignan. „Wir feiern dieses Jahr 45- und 35-jährige Partnerschaft und möchten diese Synergien für das Stadtfest nutzen“, erläutert Martin Wycisk, Wirtschaftsförderer der Stadt Tuttlingen.

Das Partnerschaftsprogramm Drei Städte feiern im September gemeinsam Jubiläum: Bex, Draguignan und Tuttlingen. Die Partnerschaft mit Bex in der Schweiz wurde vor 45 Jahren gegründet, die mit Draguignan im Süden Frankreichs vor 35 Jahren. Außerdem gibt es wieder einen Schüleraustausch zwischen den Partnerstädten und dem OHG und IKG. In der Vollversammlung der Partnerschaftskommissionen Bex und Draguignan hat Sébastien Dussault (Vorsitzender Draguignan) einen Ausblick auf die in diesem Jahr anstehenden Termine gegeben. Brigitte Breinlinger (Vorsitzende Bex) sprach über das geplante Treffen mit Azubis aus Bex in Tuttlingen, es kann wahrscheinlich im Herbst stattfinden. Auch Begegnungen mit dem Schwäbischen Albverein und DAV sind geplant, die Termine müssten noch abgestimmt werden. Breinlinger wies auch darauf hin, dass im Jahr 2025 ein Konzert des „Choeur le Muguet“ und der „Union Instrumentale“ zusammen mit dem SBO und einem Chor in Tuttlingen geplant sei. Am Samstag, 14. September, soll es im Umläufle den ganzen Tag verschiedene Sportaktionen geben – eine Art „Spiel ohne Grenzen für Jung und Alt“- mit Gruppen, die aus allen drei Städten zusammengestellt werden. Am Sonntag ist der offizielle Festakt, danach gibt es Programme auf zwei Bühnen. Ein Partnerschaftsdorf mit kleinen Hütten, wo Produkte aus den Partnerstädten angeboten und probiert werden können, wird aufgebaut.

Neu ist also, dass es rund um den Place de Draguignan einen Markt für die Partnerstädte geben soll, aus dem dann Spezialitäten aus Südfrankreich und der Schweiz angeboten werden.

Außerdem bekommen die Gäste aus Bex und Draguignan Platz für ihr Programm auf einer Bühne am Gerberufer. „Wir möchten die Donau in diesem Jahr wieder mehr miteinbeziehen“, sagt Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck.

Konzept soll sich am vergangenen Jahr anlehnen

Heißt: Es gibt nicht wie im vergangenen Jahr nur zwei, sondern drei Bühnen. So wie es das bereits vor einigen Jahren gab. Ansonsten möchte sich die Stadt an das Konzept des vergangenen Jahres anlehnen. Auch am Programm arbeite man bereits. „Das geht vor allem über die Partnerschaftskomitees und die Musikschule“, berichtete Stadtsprecher Arno Specht.

Großteil des Festes in der Innenstadt

Die große Hauptbühne ist auf dem Tuttlinger Marktplatz aufgestellt, eine weitere Kulturbühne beim Evangelischen Gemeindehaus. „Dadurch, dass wir in diesem Jahr drei Bühnen haben, können wir auch mehr Programm anbieten“, weiß Wycisk. Das Konzept, das Stadtfest in der Stadtmitte stattfinden zu lassen, hätte sich im vergangenen Jahr bewährt.

Entlang der Weimarstraße soll es wieder zahlreiche Stände geben, die vor allem von den Vereinen bespielt werden sollen. „Da sind dann auch verschiedene Mitmach-Aktionen geplant“, so Wycisk. Auch das Umläufle und der Stadtgarten sollen einbezogen werden. „Dort plant die TG Tuttlingen am Samstag ein Programm“, ergänzt der Wirtschaftsförderer. Im Galeriehof ist außerdem wieder eine Lounge geplant.

Diese Verbesserungen gibt es

Und auch einige Überarbeitungen zum Stadtfest im vergangenen Jahr sind geplant: „Die Ausschilderung soll verbessert werden. Außerdem planen wir noch mehr interaktive Angebote und das Toiletten-Angebot wird optimiert“, sagt Wycisk. Unter anderem, weil auch die Toiletten im Rathaus in diesem Jahr wieder öffentlich zugänglich sind.

Die einzige Unsicherheit bleibt das Wetter. „Wir hatten im letzten Jahr wirklich richtig viel Glück. Darauf können wir uns natürlich nicht verlassen“, sagt der Wirtschaftsförderer und ergänzt: „Einen richtigen Wetterschutz können wir natürlich nicht bieten.“

Programm soll im Frühsommer stehen

Nachdem das grobe Konzept nun steht, soll es weiter an die Detailplanung gehen. Beck: „Bis zum Frühsommer wollen wir ein fertiges Programm präsentieren können.“