Stadt startet Umfrage zur Innenstadt

Die Stadt Tuttlingen startet am Stadtfest–Wochenende eine Online–Umfrage zur Innenstadt. Was wirkt in der Innenstadt ansprechend? Was stört, und was wird vermisst? Wie kommt das Angebot von Handel und Gastro an? Um Fragen dieser Art geht es in der Umfrage.

Der Hintergrund: Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ startet Tuttlingen gerade mehrere Aktionen zur Aufwertung der Innenstadt. Die Bürgerbeteiligung zum Thema Donauraum inklusive Weimarstraße ist dabei der wichtigste Baustein. Ein weiterer ist ein neues Einzelhandels– und Gastronomiekonzept — und zu diesem gehört auch die Umfrage. „Eine Innenstadt attraktiv zu halten, wird immer schwieriger — Handel und Gastro sind leider keine Selbstläufer mehr wie früher“, sagt Oberbürgermeister Michael Beck. Die Rolle der Städte werde daher immer wichtiger — „und hierfür brauchen wir solide Daten als Grundlage.“

Wer sich beteiligen möchte, kann dies online machen. Abrufbar ist die Umfrage auf der Homepage der Stadt Tuttlingen (www.tuttlingen.de). Die Bearbeitung dauert rund sieben Minuten, die Aktion läuft bis zum 31. Oktober. Unter allen Teilnehmenden werden 20 Einkaufsgutscheine von PROTUT mit einem Wert von je 50 Euro verlost.