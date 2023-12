Wer mit dem Bus zum Tuttlinger Bahnhof will, der kommt in den nächsten zwei Jahren am jetzt eröffneten provisorischen Busbahnhof an. Denn: Der Bahnhof mit Vorplatz soll in dieser Zeit modernisiert, beziehungsweise neu gebaut werden. Wer das Großprojekt nun finanziert, steht noch immer nicht fest.

Provisorischer Busbahnhof ist eröffnet

Im Minutentakt fährt ein Bus nach dem anderen den neuen, provisorischen Busbahnhof an. Halten können diese an insgesamt sechs Haltesteigen - zwei davon überdacht.

„Wir haben die vorhandenen Häuschen an das Provisorium versetzt“, erzählt Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck. Laut SPD-Rat Henner Lamm ist das zu wenig. „Mehr Gelegenheiten zum Unterstellen wären schön gewesen“, regt er an.

Eine Millonen Euro für Provisorium

Insgesamt rund eine Millionen Euro hat es gekostet, den provisorischen Busbahnhof zu bauen. Die Fertigstellung des Bahnhofsareals ist 2026 geplant.

Und wer baut? Gedacht war, dass Schoofs Immobilien aus Frankfurt als Investor das denkmalgeschützte Gebäude und die bisherigen Parkflächen links und rechts des Bahnhofs kaufen wird. Rund 40 Millionen Euro wollte Schoofs am Bahnhof investieren, wie Geschäftsführer Mohamed Younis in einem früheren Interview mitteilte.

Investor hat Pläne noch nicht unterschrieben

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen einen Investorenwettbewerb erfolgreich für sich entschieden und wollte nun zusammen mit der Stadt Tuttlingen das Bahnhofsareal neu gestalten und beleben - eigentlich. Denn die Verträge mit der Frankfurter Firma sind noch nicht unterschrieben.

Und dazu, ob Schoofs Investor bleibt, gibt es von dem Unternehmen derzeit keine klare Antwort: „Wir sind momentan in Vertragsverhandlungen mit der Stadt. Ein erster Vertragsentwurf wurde ausgetauscht“, heißt es.

Und weiter: „Wir sind noch sehr weit am Anfang des Prozesses zur Baurechtschaffung. Für konkrete Pläne ist es noch zu früh, noch befinden wir uns nicht einmal im B-Plan-Verfahren.“

Stadt bereitet Plan B vor

Und wenn die Immobilienfirma nun doch in letzter Minute noch einen Rückzieher macht? „Dann haben wir einen Plan B“, sagt Beck. Dann nämlich will die Stadt für die Kosten in Vorleistung gehen.

„Wenn sich Schoofs dann dazu entscheidet, noch einzusteigen, können sie das tun. Wenn nicht, dann nicht“, sagt er. Sobald das Areal dann fertig wäre, könne man für die Flächen immer noch Investoren mit ins Boot nehmen.

Wichtig sei nur, „dass wir mit dem Projekt nun beginnen“, sagt Beck. Denn das Bahnhofsgebäude müsse zeitgleich mit dem Vorplatz in Angriff genommen werden.

Reisebüro, Gastronomie oder Ärzte

Ist dann alles fertig, soll im modernisierten Gebäude das Nahverkehrsamt angesiedelt sein. Genau so, wie ein Reisebüro. Auch ein Gastronomieangebot ist geplant. Verwinkelte Einbauten sollen verschwinden, sodass die ursprüngliche Bahnhofshalle wieder in den Vordergrund rückt.

Ekeltoiletten gehören der Vergangenheit

Für die Toiletten im Bahnhofsgebäude wurde bereits eine neue Lösung gefunden. „Die befinden sich nun dauerhaft neben dem Bahnhof in zwei Containern, werden zwei Mal am Tag gereinigt und sind rund um die Uhr geöffnet“, erklärt Karin Kohler, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, Mobilität und Klimaschutz der Stadt Tuttlingen.

Geplant sind außerdem neue Parkplätze und ein Fahrradparkhaus. Ebenso entstehen rund um den Bahnhofskomplex Flächen für Arztpraxen, Büros, Handel, Gastronomie und ein Hotel oder Businessappartements.

Neue Einfahrt zum Bahnhof

Solange gebaut wird, ist der Bahnhofsvorplatz nicht befahrbar. Autos, sowie Busse gelangen nun - getrennt voneinander - an einer neuen Ein- und Ausfahrt auf das Gelände. Geparkt werden kann direkt neben dem Bahnhofsgebäude auf einem neu errichteten Parkplatz.