Stadt informiert Bürger über Donauufer–Umgestaltung

Die Neugestaltung des Donauraums ist das wichtigste städtebauliche Projekt in Tuttlingen der nächsten Jahre. Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich beim Stadtfest am Samstag, 16. September und Sonntag, 17. September, informieren. Wer möchte, darf sich außerdem an einem Stadtstrand entspannen und bei einem Quiz etwas gewinnen.

Wie sich Hindernisse, Staumauern und Ufergestaltung auf Flüsse auswirken, wird man in Tuttlingen in wenigen Jahren vor der Haustüre sehen, wenn das Donauufer umgestaltet wird. „Die Neugestaltung der Donau ist das größte und wichtigste städtebauliche Projekt der kommenden Jahre“, so Oberbürgermeister Michael Beck.

Beim Stadtfest gibt es die Gelegenheit dazu. An einem interaktiven Stand in der Weimarstraße beim evangelischen Gemeindehaus haben die Besucher nämlich die Möglichkeit, sich mit der Thematik Fluss und Stadt auseinander zu setzen. An einem Strömungsmodell vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) können spielerisch die Auswirkungen der Ufergestaltung auf Flüsse und deren Fließgeschwindigkeit gezeigt werden.

An einem Info–Stand können sich die Tuttlingerinnen und Tuttlinger außerdem über den bisherigen Beteiligungsprozess informieren, Ideen und Hinweise für das Projekt einbringen und Vorschläge zum Reallabor Weimarstraße/Stadtgarten 2024 machen. Zum Relaxen gibt es einen Stadtstrand mit eigens gestalteten Donau–Liegen und ein Glücksrad. Zu gewinnen gibt es unter anderem den beliebten Tudo.