Bis kommende Woche soll es an der Ampel am Sonnenbuckel nochmal eine Änderung geben. Nach viel Hin und Her hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, teilt sie auf Nachfrage mit. Fußgänger sollen künftig immer den Taster an der Ampel drücken müssen, um Grün zu bekommen. Bislang war das nur in Zeiten mit viel Verkehrsaufkommen der Fall.

Zwei verschiedene Programme

Die Ampelschaltung hat zwei verschiedene Programme. Morgens und abends, während der Rush Hour, bekommen Autofahrer mehr Grün, in den Zeiten dazwischen die Fußgänger. In diesen Schwachlastzeiten war es bislang so, dass die Ampel zu bestimmten Zeiten immer auf Grün sprang. „Das bedeutet, der Fußgänger erhält immer grün, auch wenn keiner da ist“, erklärt Stadtsprecher Arno Specht. Das soll sich nun ändern: Grün gibt’s nur auf Anfrage.

Dadurch reduziere sich die unnötige Standzeit für den Autoverkehr, wenn gerade kein Fußgänger queren möchte, so Specht. „Das Programm ist bereits geschrieben, es muss noch auf das Steuergerät angepasst und in die Leitzentrale übernommen werden.“ Das sollte bis kommende Woche erledigt sein.

Umfrage sieht Autos im Nachteil

In einer nicht-repräsentativen Umfrage hatten wir auch Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung zur Sonnenbuckel-Ampel gefragt. Gut 100 Personen stimmten ab.

Knapp zwei Drittel sind dabei der Meinung, dass Autos an der Ampel benachteiligt werden. Gut 20 Prozent sehen Fußgänger im Hintertreffen und die restlichen 15 Prozent geben sich neutral.