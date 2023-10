„Es bleibt Fassungslosigkeit“: So formulierte eine Vertreterin der Nebenklage in ihrem Plädoyer angesichts der acht langen Verhandlungstage, in denen vor der Großen Strafkammer des Landgerichtes Hechingen die Umstände und möglichen Gründe für den Albstädter Doppelmord mit Geiselnahme im Winter 2022 ans Licht gebracht werden sollten.

Ihr Kollege formulierte, dass er sich bislang nicht habe vorstellen können, dass es Menschen gäbe, die so wenig Achtung vor dem Leben anderer Menschen hätten.

Besondere Schwere der Schuld

Sie alle forderten, ebenso wie die Staatsanwaltschaft, eine lebenslange Haftstrafe. Die „besondere Schwere der Schuld“ sehen alle als gegeben an und alle empfehlen die so genannte Sicherheitsverwahrung, vorbehaltlich oder nicht.

In Sicherheitsverwahrung kommt ein Täter, nachdem er seine Strafe abgesessen hat, weil ein Gericht befindet, er stelle nach wie vor eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, wenn er sich auf freiem Fuß befände.

Ungewöhnlich ungünstige Kriminalitätsprognose

Und als gefährlich stuften am achten Verhandlungstag beide ausführlich gehörten Sachverständigen den Angeklagten ein und stellten ihm, jeder in seinen Worten, eine „ungewöhnlich ungünstige Kriminalitätsprognose“ aus.

Auf die Frage des Gerichts, welche Straftaten denn dann künftig von dem Angeklagten zu erwarten wären, befände er sich in Freiheit, antworteten beide, dass sie schwere Straftaten und auch Tötungsdelikte von ihm erwarten würden.

Die Staatsanwältin führte aus, dass jeder einzelne der zwei gegangenen Morde für eine lebenslängliche Strafe ausreichen würde. Und als Motiv sah sie die Überzeugung des Angeklagten, von seiner Nichte und ihren Freunden bestohlen worden zu sein. Eine fixe Idee, die ihn nicht mehr losließ.

Und ein Vorwurf, so die Staatsanwaltschaft, für den es auch nach so langer Zeit keine objektiven Beweise gebe. Zwei junge Menschen hätten sterben müssen, wurden erdrosselt und erschossen, so die Staatsanwältin, weil der Angeklagte sich beklaut gefühlt habe.

In einer ständigen Abwärtsspirale

Dabei zeige die Beweislage eher, dass der Angeklagte, der sich seit seinem Hausverkauf in einer ständigen Abwärtsspirale aus steigendem Drogenkonsum und kriminellen Handlungen befunden hätte, sein Geld vom Hausverkauf selbst „mit vollen Händen zum Fenster raus geworfen“ habe. Auch wie viel Geld und welche Gegenstände genau ihm gestohlen worden seien, könne der Angeklagte nicht konkret benennen.

Auch das angebliche Beweisfoto, auf dem der Angeklagte seinen Geldbeutel sowie einen Geldschein in den Händen der vermeintlichen Täter erkennen will, zeige für ausnahmslos jeden anderen Betrachter schlicht zwei Handys. Die Taten seien nicht im Affekt, sondern kühl berechnend mit „unbedingtem Tötungswillen“ geplant gewesen, auch Heimtücke aus niederen Beweggründen sei gegeben.

Nachdem er sein erstes Opfer erdrosselt habe, habe sich der Angeklagte, sagte die Staatsanwältin, „regelrecht auf Menschenjagd“ durch die Straßen Albstadts gemacht, um die anderen Personen auf seiner Todesliste auch noch zu erwischen.

Keine verminderte Schuldfähigkeit

Zudem, das hatten auch ebenfalls die beiden psychiatrischen Gutachter betont, gebe es keinen Grund für eine verminderte Schuldfähigkeit oder Unzurechnungsfähigkeit. Der eine Sachverständige diagnostizierte beim Angeklagten klar eine „dissoziale Persönlichkeitsstörung“, eventuell verstärkt durch eine von Kokain und/oder THC hervorgerufene paranoide Überzeugung.

Der andere Sachverständige sah zumindest „dissoziale, paranoide und psychotische“ Elemente mit „sadistischen, manipulativen“ Aspekten im Charakter des Angeklagten.

Der Verteidiger betonte, man dürfe auch die gesunden Teile im Leben des Angeklagten nicht kleinreden. Er sah in ihm durchaus einen „Kandidaten, der für eine Therapie geeignet“ wäre.

Angeklagter sieht sich nicht korrekt beschrieben

Zum Schluss äußerte sich der Angeklagte selbst. Er habe sich, sagte er, von den Taten distanziert, entschuldige sich bei den Familien der Opfer, sein „Herz sei zum Stillstand gekommen“, als er seine Nichte getötet habe.

Sollte er je an das ihm vom Hausverkauf zustehende Geld kommen, würden es die Familien bekommen. Aber, betonte er zum Schluss, der Mensch, der in der Verhandlung gezeichnet worden sei, das sei nicht er.

Das Urteil fällt kommende Woche Freitag.