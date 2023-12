Die Polizei hat diese Woche erneut nach der seit Februar vermissten Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf gesucht. Im Einsatz waren neben Polizeispürhunden auch Taucher.

Ex-Freund seit Monaten in Untersuchungshaft

Seit dem 9. November läuft der Prozess gegen den Angeklagten Robert S. Ihm werden Körperverletzung und Nachstellen mit Todesfolge vorgeworfen. S., der Ex-Freund der zu ihrem Verschwinden 21-Jährigen, sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft und äußerte sich bislang nicht.

Seit ihrem Verschwinden am 19. Februar dieses Jahres, gab es schon eine Vielzahl an Suchaktionen. Hundertschaften suchten Wälder rund um ihren Wohnort Heudorf ab, auch Helikopter und Drohnen waren im Einsatz. Sogar in Abwasserrohren und in Silos sowie am Hochrhein wurde nach der Frau gesucht. Doch bis heute fehlt jede Spur von ihr.

In Radolfzell wird am und im Bodensee nach Jasmin M. gesucht

Noch wenige Tage vor dem Prozessauftakt hatte die Familie der mutmaßlich Getöteten ein Spezialteam einer Stiftung aus den Niederlanden engagiert. Suchhunde haben demzufolge auf der Seeoberfläche vor Radolfzell auf Verwesungsgeruch angeschlagen. Taucher der Polizei suchten daraufhin ein markiertes Gebiet ab, ohne Ergebnis.

Einer Spur der Suchhunde, im Bereich des Sees in Radolfzell, sei die Polizei nun am Mittwoch nochmals nachgegangen. „Es ist den ganzen Tag nach ihr gesucht worden, mit Polizeispürhunden und Tauchern, allerdings mit negativem Ergebnis“, fasst Polizeisprecher Dieter Popp vom Präsidium in Konstanz den Einsatz auf Nachfrage zusammen. Einen konkreten Hinweis habe es aber nicht gegeben. Derzeit sei auch keine weitere Suchaktion geplant, so Popp.