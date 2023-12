Diebstahl, Erpressung, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Vor Gericht ist der 37-Jährige kein Unbekannter. Mehrmals landete er im Gefängnis, musste Geldbußen abzahlen oder bekam Bewährungsstrafen. Nach den jüngsten Diebstählen soll sich aber alles ändern. Er will nun Vorbild sein, verspricht er.

Tuttlinger macht Methadon-Entzug

Denn mit den Drogen ist fortan Schluss, sagt der Tuttlinger vor dem Amtsgericht. Aktuell mache er deshalb einen Methadon-Entzug. „Ich habe einfach gemerkt, so geht es nicht mehr weiter“, sagt er. Denn die meiste Zeit drehten sich seine Gedanken darum, Geld heranzuschaffen, um sich Kokain zu kaufen. Und das gelang ihm meistens über Diebstähle.

Vom Betrug zum Diebstahl

Zuletzt im Aldi in Tuttlingen, als der Angeklagte versuchte, einen Soda-Sprudler umzutauschen, den er zuvor allerdings nicht gekauft hatte, sondern im Geschäft einfach zur Kasse brachte. Da er keinen Beleg hatte, und die Ware 77 Euro kostete, holte die Kassiererin den Filialleiter. Beim Blick auf den Bestand und die Überwachungsbänder fiel der Schwindel auf. Als der Filialleiter den Angeklagten zur Rede stellen wollte, war der bereits verschwunden - mit dem Sprudler.

Als der Betrug auffällt, klaut er die Ware einfach

Ähnliches versuchte er dann auch im Modepark Röther in Tuttlingen. In einer Umkleidekabine entfernte er den Diebstahlschutz einer grauen Jogginghose. Als es beim Verlassen des Ladens dann doch piepste, behauptete er, seine Mutter hätte die Hose gekauft und er wolle sie umtauschen. Ein mitgeführter Beleg würde das bestätigen. Dem war nicht so, denn der Beleg passte nicht zur Artikelnummer der Hose. Wie auch im Aldi marschierte der Angeklagte daraufhin einfach mit der geklauten Ware durch den Ausgang und verschwand.

37-Jähriger muss Hose bei Polizei ausziehen

Die Hose ist mittlerweile wieder in Besitz der Modekette. Mitarbeiter des Lebensmitteldiscounters erkannten den Angeklagten, der sich daraufhin bei der Polizei melden musste. „Und auf die Wache kam er dann und hatte die geklaute Hose sogar an“, erinnerte sich einer der Beamten vor Gericht. Dieser machte dann auch kurzen Prozess und forderte die Hose ein. „Er hatte noch eine kurze Sporthose drunter und das Auto stand direkt vor der Wache“, sagt er.

Angeklagter ist geständig

Vor Gericht zeigt sich der Angeklagte geständig, räumt alle Anklagepunkte ein, sieht seine Fehler und gelobt Besserung. „Ich will meinem Bruder ein Vorbild sein, arbeite, mache Musik und Sport“, erklärt er. Er überlege sogar zu studieren, denn er würde gerne Toningenieur werden. Rückhalt bekommt er von seiner Familie. „Ich habe den Kontakt zu meinen ehemaligen Freunden abgebrochen. Habe nur noch zwei, drei Freunde, die nichts mit Drogen zu tun haben“, sagt er. Denn einen Rückfall möchte er verhindern.

Mit 12 Jahren Gras, mit Anfang 20 dann Kokain

Seine Drogenkarriere beginnt früh: Mit zwölf Jahren konsumiert er bereits Marihuana, mit 16 Jahren nimmt er das erste Mal Partydrogen, bevor er dann mit Anfang 20 in die Kokain-Sucht rutscht. Mehrere Entzüge scheitern. Bis jetzt. „Ich bin jetzt seit gut einem halben Jahr in dem Programm, habe mein Leben einigermaßen im Griff und seit fast einem Jahr keine Straftat mehr begangen“, sagt er und bittet: „Deshalb bitte ich sie, meine Strafe auf Bewährung auszusetzen“, sagt er.

Angeklagter bekommt vier Monate auf Bewährung

Richterin Beate Philipp hat Nachsehen. Am Ende bekommt der Tuttlinger vier Monate auf Bewährung. Außerdem muss er 1000 Euro an die Organisation „Frauen helfen Frauen“ zahlen. Seine Bewährungszeit ist auf drei Jahre angesetzt.