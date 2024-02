Deutlich mehr Aufträge, ein sattes Plus bei Umsatz und Rentabilität: Bei den Zahlen ist es wenig verwunderlich, dass Stephan Schatz gerne über die Entwicklung seines Unternehmens spricht. Seit Dezember 2022 ist er Geschäftsführer beim Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmen Simeon Medical, das sich in der Zeit deutlich gewandelt hat.

OEM? Die Zeiten sind bei Simeon beinahe vorbei

Als Transformation beschreibt er den Prozess, den der Spezialist für OP-Leuchten und die Ausstattung von Operationssälen unter seiner Ägide durchgemacht hat. Von der ersten Geschäftsidee des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens, als OEM (Original Equipment Manufacturer) Produkte und Komponenten zu fertigen, die anderen Unternehmen dann verkaufen, ist nicht viel übrig geblieben. „In dem Bereich machen wir fast nichts mehr. Das sind weniger als zehn Prozent des Umsatzes“, sagt Schatz.

Über die Lebensdauer werden unsere Lampen günstig. Stephan Schatz

Simeon Medical konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung seiner Eigenmarke und will verstärkter der Lösungsanbieter für die Ausstattung von Operationssälen sein. „Ein OP ist nicht wie jeder andere gebaut“, sagt Schatz.

Bei der Ausstattung müsse man die unterschiedliche Raumgröße und Deckenhöhe berücksichtigen. An den Tragarmsysteme von Simeon Medical können je nach Bedarf OP-Leuchten, Bildschirme, Kameras oder Versorgungseinheiten angebracht werden.

Aus Sicht des Tuttlinger Unternehmens sind dies bestenfalls die Produkte, die an der Donau hergestellt worden sind. „Wir sind sicher nicht der günstigste Anbieter“, sagt Schatz. Das liege auch an den Lohnkosten in Deutschland. Aber auf Sicht sei man durch die Qualität der Geräte mehr als konkurrenzfähig. „Über die Lebensdauer werden unsere Lampen günstig.“

OP-Leuchten reagieren, wenn Schatten entstehen

Weiterer Vorteil der OP-Leuchten: Sie bieten dem Arzt immer optimale Lichtverhältnisse. Zum einen wegen der patentierten Technik. Zum anderen, weil die Lampen miteinander kommunizieren.

„In den Leuchten ist ein Sensor“, sagt Schatz. Dieser würde den auszuleuchtenden Bereich bis maximal einer Tiefe von 2,30 Meter ausmessen und möglicherweise - durch Bewegungen des Arztes - feststellen, das sich im Lichtkegel etwas befindet. „Dann werden die Lichter der anderen OP-Leuchte heller“, sagt der Simeon-Chef.

Die Menschen, die untersucht werden müssen, werden ja nicht weniger. Stephan Schatz

Diese Neuerung eines „aktiven Schattenmanagements“ hat Simeon Medical vor einem Jahr mit ihrer neuesten OP-Leuchte vorgestellt. Und obwohl die OP-Leuchte bisher in wenigen Krankenhäusern verbaut ist, spricht Schatz schon von einem großen Erfolg. „Mit den Lampen sind wir eigentlich im Investitionsgüterbereich. Das braucht Zeit“, sagt er.

Schließlich müssten die Kunden erst ein Projekt haben, samt Planung und Investitionsbeschluss. „Dass wir jetzt schon Installationen vornehmen, ist ein super Erfolg. Die Lampe kommt super an im Markt“, sagt er.

Nicht in erster Linie in Krankenhäusern, da habe man beim Auftragsvolumen weltweit immerhin nichts verloren, sondern vor allem in Medizinischen Versorgungszentren. „Die Menschen, die untersucht werden müssen, werden ja nicht weniger“, sagt Schatz. Generell sei er stolz auf die Innovationskraft seines „kleinen Unternehmens“ mit rund 70 Mitarbeitern.

„Wir haben es geschafft, alle zwei bis drei Jahre eine echte Innovation auf den Markt zu bringen.“ Schon den letzten OP-Tisch habe man im Jahr 2021 bereits verkaufen können, bevor er überhaupt richtig vorgestellt worden war.

Regionalbüro in China ist geschlossen

Aktuell ist Simeon Medical in mehr als 100 Länder weltweit am Markt tätig, hat sechs Regionalbüros. Jenes in China musste das Unternehmen aber schließen. „Wir sind schon sehr gedrängt worden, alle Technik weiterzugeben“, berichtet Schatz.

Für sein Unternehmen wäre es aber verheerend, „wenn wir vier Jahre lang unsere Produkte entwickeln und andere diese dann in einem Jahr nachbauen“, sagt er. Deshalb gibt Simeon Medical sein geschütztes Knowhow auch nicht aus der Hand, Mitarbeiter werden eigens in Tuttlingen im Umgang mit den Produkten geschult.

Simeon Medical sucht Mitarbeiter und will weiter in Tuttlingen produzieren

Die Zahl der Mitarbeiter am Firmensitz sei, so Schatz, in der Transformation geringfügig zurückgegangen. Derzeit sei man aber auf der Suche, um das 70-köpfige Team noch um ein Dutzend Kollegen zu verstärken. Die Produktion soll trotz der hohen Lohnkosten auch weiterhin in Tuttlingen angesiedelt sein. Dies liege daran, dass man die hohe Qualität der Mitarbeiter weltweit nicht finden würde. „Wenn ich ein Produkt eine Milliarde Mal im Jahr herstellen will, dann ist Tuttlingen der falsche Standort. Wenn es aber 3000 bis 5000 Leuchtenkörper sind, dann ist Tuttlingen genau richtig.“

Zudem gebe es ein Netzwerk mit den Zulieferern vor Ort. 90 Prozent der benötigten Materialien würden aus der Region kommen. Wie wichtig dies ist, hat die Pandemie mit den Problemen in der Lieferkette gezeigt.

Größere Investitionen vor Ort sind laut Schatz aktuell nicht vorgesehen. Mit der Hardware wie dem Maschinenpark sei man auf dem neuesten Stand. Aktuell überlege man, ob man nicht die Prozesse automatisieren kann.