Spannende Geschichten und Einblicke aus erster Hand

Der November steht in der Stadtbibliothek Tuttlingen wieder ganz im Zeichen der Jugendbuchwoche. Dieses Jahr sind Tobias Elsäßer, Nina Blazon und Christine Rickhoff in der Stadtbibliothek zu Gast und werden aus ihren Büchern lesen. Bei einzelnen Lesungen sind noch Plätze frei und Lehrkräfte können ihre Schulklassen anmelden. Neben den Lesungen für Schulklassen finden in diesem Jahr auch offene Lesungen für Kinder und Jugendliche statt.

Bereits zum 33. Mal findet die Jugendbuchwoche statt, bei der im Zeitraum vom 13. bis 17. November insgesamt zwölf Lesungen durchgeführt werden. Tobias Elsäßer liest am Montag, 13. November, um 8.30 Uhr und 10.30 Uhr, sowie am Dienstag, 14. November, um 8.30 Uhr, 10.30 Uhr und 14 Uhr für die Klassenstufen 5 und 6. In seinem Roman „Arti ‐ auf Freundschaft programmiert“ erzählt er Geschichte über Freundschaft in einer nahen Zukunft: Jessy und der Androide Arti sind füreinander da, egal, wie unterschiedlich sie sind.

Nina Blazon liest am Mittwoch, 15. November, um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr für die Klassenstufen 2 bis 4 aus ihrer beliebten Reihe um Tomti, den quirligen Baumgeist.

Christine Rickhoff liest am Donnerstag, 16. November, um 8.30 Uhr, 10.30 Uhr und 14 Uhr, sowie am Freitag, 17. November, um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr für Kinder der Klassenstufen 2 bis 4. Für ihr ermutigendes Buch „Keine Angst vor der Angst“ hat sie mit vielen Persönlichkeiten wie Checker Tobi, Thomas Müller, einer Astronautin, einem Bürgermeister, einer Polizistin, einem Fallschirmsprunglehrer und vielen weiteren über das Thema gesprochen und alles in einer lockeren Lesung verpackt, vor der man sicher keine Angst haben muss.

Alle Lesungen finden in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek Tuttlingen, Schulstraße 6, statt. Eine Anmeldung für Schulklassen ist noch unter 07461/161 246 möglich. Neben den Lesungen für Schulklassen finden in diesem Jahr am Dienstag, 14. November, und Donnerstag, 16. November, jeweils um 14 Uhr auch offene Lesungen für Kinder und Jugendliche statt. Die Lesungen sind kostenlos und eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Informationen