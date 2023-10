Spaichingen und Aixheim im Derbyfieber

Bei den überbezirklich spielenden Handball-Teams steht am Wochenende vor allem das Derby in der Landesliga der Männer im Fokus. Der TV Spaichingen empfängt den Lokalrivalen TV Aixheim.

Oberliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim ‐ TG Biberach (Sa., 17.50 Uhr, Sporthalle Mühlheim). Nach dem ersten Saisonsieg will die HSG Fridingen/Mühlheim nachlegen. „Nachdem wir die vorherigen Spiele fast alle gut gespielt haben, wollen wir nach dem Erfolgserlebnis vom vergangenen Wochenende wieder etwas Zählbares und auch dem heimischen Publikum eine gute Leistung zeigen“, sagt HSG-Trainer Klaus Hüppchen. Dabei trifft die Donautal-HSG auf den Aufsteiger aus Biberach, der bereits vier Partien absolviert hat ‐ allerdings ohne einen Punktgewinn. „Biberach ist neu in der Liga und noch in der Findungsphase. Und da spielt bestimmt auch noch die Aufstiegseuphorie eine Rolle“, warnt Hüppchen seine Spielerinnen, den Gastgeber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Der HSG-Coach verweist auf einige Spielerinnen mit kleineren Blessuren; die Trainingswoche sei nicht ganz optimal gelaufen. Patricia Rebholz sollte bis zum Spiel wieder fit sein. „Das wird ein Spiel des Willens. Und wir sind gewillt, den nächsten Schritt zu machen“, so Hüppchen.

Landesliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II ‐ TSV Zizishausen (Sa. 14 Uhr, Sporthalle Mühlheim). ‐ Nach dem dreifachen Verletzungspech im Saisonauftaktspiel gegen die HSG Albstadt (26:32) wird Lena Tröger für das zweite Spiel wieder fit sein, freut sich HSG-Trainerin Stephanie Parlak. Annika Schmid und Carolin Gögelein hingegen müssen verletzt passen. Aus diesem Grund stoßen zwei A-Jugendspielerinnen zum Kader hinzu. „Wir gehen optimistisch ins Spiel. Denn wir sind der Aufsteiger, uns kennt keiner“, sagt Parlak. Der Gegner spiele wie man selbst auch einen schnellen Handball. „Darauf sind wir eingestellt“, erklärt die HSG-Trainerin. Auf gutes Umschalten und Wachsamkeit komme es dabei an. „Das ist unser Mantra: Der Kopf gewinnt Spiele! Und wenn das funktioniert, können wir für eine Überraschung sorgen“, gibt Parlak angriffslustig die Marschroute vor. Gegner Zizishausen gewann sein erstes Saisonspiel gegen die SKV Rutesheim deutlich mit 31:21.

HSG Rottweil ‐ HSG Baar (Sa., 17.45 Uhr, Doppelsporthalle 1 Rottweil). Die HSG Baar steigt spät in den Ligabetrieb ein und ist die einzige Mannschaft, die noch ohne Spiel ist. Der Gegner, die HSG Rottweil, ist hingegen bereits mittendrin und blickt bereits auf drei Niederlagen aus drei Spielen. Die jüngste 21:47-Niederlage gegen den TSV Neckartenzlingen rührt vom vergangenen Dienstag her. Die Truppe um Baar-Trainer Oliver Ulrich dürfte somit auf einen Gastgeber treffen, der mit Wut im Bauch vor heimischer Kulisse das erste Erfolgserlebnis feiern will.

„Auch wenn die Ergebnisse bei Rottweil noch auf sich warten lassen, haben sie den Vorteil, dass sie wissen, wo sie stehen. Wir blenden aus, dass unser erster Gegner schon drei Niederlagen hinter sich hat“, mahnt Ulrich zur Wachsamkeit. Er rechnet sich gute Chancen im Derby aus, auch wenn Rottweil nicht die klassische Defensive aufziehe und auch mit unkonventionellen Spielzügen aufwartet. „Wenn wir gegen einen Aufsteiger nicht gewinnen, gegen wen dann?“, macht Ulrich seine Damen heiß auf den Saisonstart. Auch wenn es noch zwei bis drei verletzte Spielerinnen gibt und einige Akteurinnen aufgrund von Urlaub noch nicht bei 100 Prozent sind, kann Ulrich aus dem Vollen schöpfen.

Verbandsliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim ‐ Sportunion Neckarsulm (Sa., 20 Uhr, Sporthalle Mühlheim). Nach der Analyse, wie es zu dem vermurksten Saisonauftakt kam, haben HSG-Coach Deniz Parlak und seine Mannschaft das Thema abgehakt. „Wir haben Wut im Bauch, wollen Wiedergutmachung und an die gute Leistung aus den ersten 40 Minuten gegen Bottwar anknüpfen“, kündigt Parlak an. Seine Truppe hatte nach einer Serie von Gegentoren offenbar zu schnell die Köpfe hängen lassen. Mit dem Gast aus Neckarsulm erwartet Parlak einen Gegner mit groß gewachsenen, kräftigen Spielern, „gegen die wir läuferisch, aber auch körperlich mithalten müssen. Da kommt richtige Arbeit auf uns zu. Wir müssen vor allem unsere Fehlerquote gering halten und Tore nicht so schnell wegwerfen“. Eine größere Baustelle gibt es auf der Torhüterposition: Neben David Alber (Fingerbruch) hat sich nun auch Luke Engelhaupt krank gemeldet. „Da müssen wir improvisieren und eventuell den Torhüter aus der zweiten Mannschaft nehmen“, so Parlak.

Landesliga Männer

TV Spaichingen ‐ TV Aixheim (Sa., 20 Uhr, Unterbachhalle Spaichingen). Beide Teams fiebern dem stimmungsvollen Lokalduell in der Spaichinger Unterbachhalle entgegen. „Aus diesem Grund betreiben wir diesen Sport ‐ wegen dieser Spiele“, sagt TVA-Coach Manuel Schmelovski. Spaichingen hat bereits drei Spiele absolviert, Aixheim erst eines. Spaichingens Trainer Alexander Job: „Wir haben mehr Matchpraxis, und bei Aixheim hat man beim Remis gesehen, dass sie noch nicht richtig drin sind. Das ist eventuell unser Vorteil.“ Doch Aixheim gibt sich selbstbewusst: „In der vergangenen Saison haben wir alle beiden Derbys gewonnen. Daran wollen wir anknüpfen. Wir kennen die Mannschaft und ihre Stärken gut ‐ wir sind gewappnet“, sagt Schmelovski.