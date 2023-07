An dieser Ampel haben Autofahrer jetzt öfter rot

Die Ampel am Sonnenbuckel hat in der Vergangenheit immer wieder für Ärger gesorgt. Die Grünphase für Fußgänger sei zu kurz, hieß es. Es sei kaum möglich, die Straße so schnell zu überqueren. Aufgrund der Beschwerden hat die Stadt Tuttlingen die Ampel umprogrammieren lassen: Es gibt nun mehr Grünphasen, und auch längere. Doch das hat Konsequenzen für Autofahrer.

Die Ampelanlage steht an der Kreuzung Groß Bruck/Untere Vorstadt/Stuttgarter Straße. Für viele Fußgängerinnen und Fußgänger ist sie eine wichtige Verbindung von der Nordstadt in die Innenstadt.

Neu ist nun: Innerhalb von 90 Sekunden schaltet die Ampel für Fußgänger zweimal auf Grün. In der ersten Phase bleibt sie 17 Sekunden grün, in der zweiten Phase 16 Sekunden lang.

Längere Grünphase

Das sei länger als bisher, teilt die Stadtverwaltung mit. Bislang habe die Grünphase für Fußgänger zwischen acht und 18 Sekunden geschwankt, je nach Verkehrsaufkommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Autos müssen sich beeilen

Allerdings geht die Phasenveränderung zu Lasten des Autoverkehrs, der nun weniger Zeit zur Verfügung hat. Erste Beobachtungen der Stadt zeigten, dass sich mehr Staus, vor allem in Richtung Stuttgarter Straße, bildeten, sagte Erster Bürgermeister Uwe Keller in der Sitzung des Technischen Ausschusses vergangene Woche.

Auch Autofahrer sagten unserer Redaktion, die Zeit, um über die Kreuzung zu kommen, sei nun extrem kurz. „Der Verkehrsfluss ist schon beeinträchtigt“, sagte Baudezernent Florian Steinbrenner auf Nachfrage. Man werde die Situation beobachten und gegebenenfalls nochmal ändern.

Grüne Phase zeitversetzt

Neu ist auch noch etwas anderes. Die Ampel ist zweigeteilt, mit einer Fußgängerinsel in der Mitte. Bisher schalteten beide Ampeln gleichzeitig auf Grün für Fußgänger, nun wird erst die Straßenhälfte zur Donau hin grün, etwa drei Sekunden später die andere.

Das liege daran, dass auf der Donauseite zwei Fahrspuren zu überqueren seien, auf der Sonnenbuckel-Seite nur eine Spur, erläutert Stadt-Pressesprecher Arno Specht. Wo man mehr Zeit brauche, sei deshalb auch länger Grün.

Links ist grün, rechts noch rot: Die Ampel am Sonnenbuckel schaltet jetzt in zwei Stufen auf Grün für Fußgänger. Insgesamt haben sie deshalb mehr Zeit, die Straße zu überqueren. (Foto: Florian Schobel )

Das verlängert zwar die Grünphase, gibt aber Autos auf der Sonnenbuckel–Seite noch Zeit, bei Gelb über die Kreuzung zu huschen. Gefährlich, finden einige Passanten. Bei anderen Fußgängern kommt die Umstellung dagegen gut an.

Passanten loben Umstellung

Man merke, dass die Ampel nun öfter grün sei, sagten einige Passanten auf Nachfrage vor Ort. Gerade die Zweiteilung der Ampeln findet etwa die Tuttlinger Heidi Buggle gut: „Man muss nicht mehr minutenlang warten und kann sich auch mehr Zeit lassen zum Überqueren“, meint sie.

Schon 2020 gab es eine Änderung

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ampelschaltung verändert wurde. Anfang 2020 hatte die Stadt in Absprache mit der Polizei einen Puffer eingeführt: Zwar blieb die Grünphase für Fußgänger gleich lang. Erst drei Sekunden nachdem die Fußgänger wieder rot hatten, bekamen Autofahrer aber grün.