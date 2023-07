Sommerfest im Minigolfcenter in Tuttlingen

Im Sommerprogramm des Minigolfcentersim Donaupark in Tuttlingen findet am Samstag, 29. Juli, das Sommerfest 2023 mit Hits und Schlagern. Mit dabei sind Robert und Celin und Ray, ein bekanntes Duo aus Funk und Fernsehen. Dies teilt der Veranstalter mit. Celin und Ray sind bekannt für ihre Liebe zur deutschsprachigen Musik. Pop und Popschlager versprechen laut Ankündigung einen stimmungsvollen Sommerabend. Beginn ist um 19 Uhr. Eine weitere Veranstaltung im Minigolfcenter ist am Samstag, 12. August, 17 Uhr; an diesem Tag spielen Die Schwenninger Neckarbuam und beweisen ihre Vielseitigkeit mit einem Repertoire, das von der Polka bis zu den neuesten Hits reicht. Es wird empfohlen, für die Veranstaltungen zu reservieren unter Telefon 0172/7176748.