Sommer mit Höhen und Tiefen

Der meteorologische Sommer 2023, also die Zeit vom 1. Juni bis zum 31. August, war ein bis auf einige unterkühlte Abschnitte doch ziemlich warmer Sommer. Das wird beim Blick auf das Wetterarchiv klar. Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn es die kühlen und teils auch recht nasse Phasen im Verlauf des Sommers nicht gegeben hätte.

Es gab 62 Sommertage. Das sind Tage mit Tageshöchsttemperaturen über 25 Grad. Im Vergleich zum Vorjahr waren es vier Tage weniger. Davon waren 25 Hitzetage. Hier überschritten die Temperaturen die 30–Grad–Marke. Im Vorjahr waren es 27 Hitzetage. Im Rekordjahr 2003 gab es 88 Sommertag und 43 Hitzetage. Diesen Sommer gab es auch sechs Wüstentage, an denen die Temperatur auf 35 bis 36,9 Grad anstieg. 2022 gab es fünf solcher Tage.

Rechnet man den Monat Mai hinzu, gab es schon 67 Sommertage und davon 27 Hitzetage in diesem Jahr. Und es werden sogar noch Sommertage und vielleicht auch Hitzetage dazukommen, da eine stabile Hochdruckwetterlage zu Beginn der ersten Septemberdekade, den Spätsommer zurückbringt.

Der Eindruck, eines eher verregneten und bedeckten Sommers, bestätigt sich beim Blick auf die Zahlen teilweise. So lag der diesjährige Sommer mit 741,8 Sonnenstunden deutlich unter dem letztjährigen Wert von 885 Stunden. 2023 gab es längere trockene Phasen, aber auch sehr niederschlagsreiche Tage. So fiel an 44 Niederschlagstagen in diesem Sommer 243,7 Liter pro Quadratmeter (Vorjahr 272,6 Liter pro Quadratmer).

Betrachtet man allein den August, fällt auf, dass er zunächst kühl und nass startete, ab dem 10. dann aber in eine beispiellose Hitzewelle umschlug. Diese brachte zwischen dem 13. und dem 24. teils extreme Schwüle. Es war mit zwölf Hitzetagen am Stück die bislang zweitlängste Hitzewelle in Tuttlingen. Nach einem schweren Unwetter am 24. stellte sich dann aber markant kühleres Wetter ein.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,0 Grad lag der August 1,2 Grad über dem Monatsmittel. Die höchste Temperatur wurde mit 36,9 Grad am 24. erreicht. Der Rekordwert vom 13. August 2003 wurde hierbei nur knapp verfehlt. Die tiefste Temperatur lag bei 6,5 Grad (Vorjahr 9,8 Grad), gemessen am 8. des Monats. Es wurden 17 Sommertage (Vorjahr 24 Tage) registriert, davon stieg an 12 Tagen die Temperatur über die 30–Grad–Marke (Vorjahr fünf Tage).

Insgesamt fiel der August nur geringfügig trocken aus und erreichte 94,2 Prozent der normal üblichen Niederschlagsmenge. An 19 Tagen fiel Niederschlag, an zwei Tagen gab es lokal begrenzte Hagelschauer. Der Wind war im August überwiegend lebhaft bis kräftig. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 24. mit 113 km/h in der Tuttlinger Innenstadt mit orkanartigen Böen erreicht, in den erhöhten Lagen, waren es sogar teils schwere Orkanböen, die zahlreiche Bäume umrissen. Es war ein genauso heftiges Unwetter, wie das schwere Juli–Unwetter dieses Jahres.