Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute sich hier mit um die dreißig Jahre auf dem Buckel ein Haus leisten können. Also kein Spielzeughaus aus Lego, sondern eins, um wirklich drin zu wohnen. Entweder Neubau oder Altbausanierung. „Schaffa Schaffa Häusle baua“, war für mich immer nur ein Witz über die Schwaben. Ich musste mir das außerhalb von Baden-Württemberg öfter mal anhören. Hatte damit aber nichts zu tun.

Mein Freundeskreis und ich ziehen mit dreißig bis morgens um sechs Uhr betrunken um die Häuser. Danach verziehen wir uns in winzige WG-Zimmer, um morgens mit einem Joint von den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern geweckt zu werden. Außerdem sind wir alle so woke, wollen mit unserem Lebensstil keine neuen Flächen versiegeln. Und mit wem sollen wir Häuser bauen? Unsere offenen Beziehungsmodelle lassen keine Bindung zu. Das Thema Hausbau oder Erwerb ist so fern von uns wie ein Winter mit viel Schnee.

Mittlerweile wohnen wir zu zweit in einer kleinen Wohnung, trotzdem viel Platz. Ziemliche Umstellung. Wie füllt man all die Räume? Alles, was ich besitze, passt in einen kleinen Van. Also Wohnzimmer, Essbereich, Schlafzimmer und Studio. Schon seltsam, so viele Räume voll zustellen.

Da die Leute hier sehr hilfsbereit sind, ist uns etwas besonderes passiert. Hier im Dorf ist ein Opi verstorben und das Haus musste ausgeräumt werden. Die Mutter einer Freundin meiner Freundin hat uns da rein gelassen und meinte wir dürfen mitnehmen was wir wollen. Unendliche Dankbarkeit an dieser Stelle! Da standen Möbelstücke rum, die kannte ich nur aus historischen Dokumentarfilmen.

Es gibt Kommoden mit Stecksystem, zwei, drei Handgriffe und die stehen. Kurz hatte ich den Gedanken alles in einen Van zu laden und auf dem Flohmarkt im Szeneviertel der Stadt zu verticken. Danach könnte ich mir als Künstler eine Stadtvilla leisten. Als Anti-Kapitalist lebe ich aber lieber in Armut.

Wir haben vieles vor dem Wegwurf gerettet, ziemlich nachhaltig. Unsere Wohnung ist jetzt eingerichtet mit Möbelstücken aus einer anderen Zeit, sehr gemütlich. Unsere Freunde aus der Stadt denken jetzt, wir sind spießige Landeier, unsere Freunde von hier denken, wir sind verrückt. Na ja, ich trage weiterhin die gestrickten Socken des verstorbenen Opas.