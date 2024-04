In Zeiten von Online-Shopping und immer mehr leerstehenden Geschäftsräumen hat es der Einzelhandel nicht einfach - auch nicht in Tuttlingen. Seit Herbst 2023 mischt bei ProTUT ein neues Mitglied mit, das mit ihren Ideen den Einzelhandel wieder mehr nach vorne bringen möchte.

Ostereieraktion in und um Tuttlingen

Zuletzt beispielsweise die Ostereieraktion, die der Handels- und Gewerbeverein ProTUT zusammen mit Ronja Weininger vom Tuttlinger Mädchenzimmer organisiert hat.

Seit dem ersten März verstecken die 31-Jährige und ihr Team jeden Tag ein Osterei, das mit Gutscheinen oder Überraschungen der ProTUT-Mitglieder gefüllt ist. Und: „Die Aktion kam wirklich super an. Teilweise waren die Eier nach wenigen Minuten bereits gefunden“, erinnert sie sich.

Aktion kommt gut an

Wo die Eier versteckt waren, teilte sie immer auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Eine ähnliche Aktion hatte sie bereits zur Weihnachtszeit organisiert. Allerdings damals noch alleine: „Ich habe zur Adventszeit gefüllte Christbaumkugeln in und um Tuttlingen versteckt“, sagt sie.

Darauf kommt es an

Mitglied bei ProTUT ist die 31-Jährige erst seit Herbst vergangenen Jahres. Und seither motivierter den je: „Es ist wichtig, Gesicht zu zeigen - nicht nur die Produkte. Viele Einzelhändler, die sich bislang verschlossen haben, sind nun voll mit dabei“, sagt sie.

Gemeint ist beispielsweise die ProTUT-Aktion rund um Weihnachten, als viele Geschäfte einen kurzen Werbefilm aufnehmen ließen, um sich und ihre Produkte vorzustellen.

„Von alleine läuft nichts“, weiß die 31-Jährige aus eigener Erfahrung. „Man muss sich in der heutigen Zeit mehr durchbeißen, um gesehen zu werden“, sagt sie. Ihr Geschäft in der Königstraße hat sie erst im Februar diesen Jahres eröffnet. Davor hatte sie ihr „Mädchenzimmer“ in der Weimarstraße.

Online nicht aus den Augen verlieren

Dass ihr Geschäft auch online nicht an Präsenz verliert, macht sie mittlerweile einiges. Beinah täglich lädt sie kurze Videos, Fotos und verschiedene Aktionen zum Mitmachen hoch. „Ich bin der Meinung, wir müssen den Einzelhandel jünger gestalten, um ein größeres Zielpublikum zu gewinnen“, sagt sie.

Das Stichwort sei: „Gemeinsam etwas tun“, so Weininger. Und meint damit die Geschäfte untereinander, der Handelsverein und die Stadt mit dem neuen Citymanagement.

Verkaufsoffener Sonntag als Chance

Eine der kommenden Termine im Veranstaltungskalender der Stadt Tuttlingen ist der verkaufsoffene Sonntag am 28. April. „Seit Corona gewinnen die verkaufsoffenen Sonntage wieder mehr an Bedeutung.

Es ist eine hervorragende Chance die Innenstadt nachhaltig zu beleben“, sagt Weininger und weiß aber auch: „Bei den Anmeldezahlen der teilnehmenden ProTUT-Mitglieder ist noch Platz nach oben - Leider.“

So könnte es funktionieren

Ideen, um den Tag zu bewerben, hätte sie genug: „Man könnte ein kurzes Werbevideo drehen, in dem die Einzelhändler zu Wort kommen. Wenn das dann vielfach über die sozialen Medien geteilt wird, bekommen es auch mehr Leute mit“, erklärt sie.

Sie selbst möchte an dem Tag eine Bar aufbauen - zusammen mit Sarah Otterburg, die im gleichen Gebäude einen Beautysalon betreibt. „Wir haben auch noch eine weitere Überraschung für unsere Kunden geplant. Die bleibt aber noch geheim“, erzählt Ronja Weininger.