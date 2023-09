So war die Tuttlinger Nachtkultour 2023

Eine Hand aus Stein mit abgebrochenen Fingern — zu welcher Statue in Tuttlingen gehört sie? Hätten Sie es gewusst? Ja? Dann hätten Sie gute Chancen gehabt, beim Tuttlinger Quiz zu gewinnen. Ein Stadträtsel in Bildern — das hatte sich Autor Erwin Ulmer für die Tuttlinger Nachtkultour ausgesucht. Und erntete damit einige Aaahs und Ooohs am Samstagabend im Rathausfoyer.

Nachtkultour — das ist ein wenig wie ein Fernsehabend, an dem man sich nicht recht entscheiden kann. Am Ende artet es in Binge Watching aus: Man guckt noch eine Folge und noch eine Folge, weil man einfach nicht aufhören kann.

1 von 10

Kultur im Häppchen–Format

Ähnlich ging es vielen Besuchern bei der gut besuchten Nachtkultour 2023. Das Format findet alle zwei Jahre in der Tuttlinger Innenstadt statt. Serviert wird Kultur im Häppchen–Format an mehreren Veranstaltungsorten. Mit Aufführungen von einer halben Stunde, die sich im Ein– oder Zwei–Stunden–Takt wiederholen, snackt man sich durch den Abend und muss schnelle Entscheidungen treffen: Wohin als erstes, wohin als nächstes?

Die Jugendkunstschule vielleicht zum Einstieg: Stop–Motion–Filme von Schülern werden dort gezeigt. Die Hauptfiguren aus Knete sind selbst gemacht, die Filme selbst gedreht und geschnitten, dazu humorvolle Geschichten — leichte Kost für den Einstieg.

Orgel, Stummfilm und Orgel mit Stummfilm

In der Stadtkirche wird es anspruchsvoller: Marco Schorer und Helmut Brand an Saxophon und Orgel interpretieren Bibelverse musikalisch, Emotionen von Freude bis Trauer füllen die Kirche.

Lustiger wird’s wieder in der Stadtbibliothek: Der österreichische Künstler Ralph Turnheim vertont dort Stummfilme. Ja, das funktioniert! Während Charlie Chaplin und Buster Keaton sich mit diversen Slapsticks und Stunts in Schwarz–weiß auf der Leinwand abmühen, gibt Turnheim live und in Reimform seinen Senf dazu. Ein paar Besucher haut es vor Lachen fast von den Stühlen — viele kommen wieder für eine zweite Runde.

Stummfilm gibt es auch in der Kirche St. Gallus. Dort vertont Organistin Constanze Rommel ebenfalls einen Buster–Keaton–Film, allerdings musikalisch. Ein älterer Besucher ist am Ende hin und weg: „Sowas hab ich noch nie erlebt!

Subkultur und klassische Comedy

Während sich im neuen Kukav–Domizil Blues–Konzerte und Lesungen in Wohnzimmer–Atmosphäre abwechseln, gibt es in der Nachbarschaft klassische Comedy im Kulturhaus. „Mode ist die größte Stoffwechselkrankheit“, informiert weise der gebürtige Möhringer Martin Schury und setzt an zu einer halben Stunde Wortakrobatik — die den Zuhörern wahrlich gutes Zuhören abverlangt. Schließlich sei es doch so, sagt Schury: „Wer viel liest, weiß viel. Und wer viel aufliest, hat Kreuzweh!“

Abschluss in der Stadthalle

Noch ein Abstecher zum Musikschulkonzert im Dachgeschoss oder eine kleine Runde durchs Museum und dann ist sie auch schon fast vorbei, die lange Kulturnacht. Bis 1 Uhr geht noch das Abschlusskonzert der Coverband B 12 in der Stadthalle — nicht alle Besucher haben so lang durchgehalten, voll ist das Foyer trotzdem, getanzt wird auch.

Ein rundum gelungener Kulturabend also — Zeit für den Heimweg. Und, ach so, die Antwort auf die Frage mit der Statue: Es war Jesus, zwischen Altem Friedhof und Neuem Friedhof, schauen Sie mal genau hin.