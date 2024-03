Goa-Partys sind bekannt für psychedelische Musik, bunte Deko und Lichtshows. Der Name stammt von Outdoor-Trance-Partys in den späten 1980er Jahren im indischen Bundesstaat Goa.

Von der Ferne hallte eine Mischung aus Alien-Smalltalk, so stelle ich diesen mir zumindest vor, und in Zeitraffer abgespielter elektronischer Musik über die bereits von Abendtau nasse Wiese. Das DJ-Pult unter einer gespannten Plane und ein paar Quadratmeter Gras bildeten die Tanzfläche. Um das Feuer saßen Leute und lachten. Im Bauwagen daneben war die Chill-out Area. Ich kannte niemanden, alle anderen kannten alle anderen - zumindest wirkte das so.

Die Nacht verging schnell, meinerseits wurden anfängliche Tanz-Schwierigkeiten überwunden und am Lagerfeuer sitzen kann ich sowieso.

Im Morgengrauen holte ich mein Geist-Kostüm aus dem Auto und schoss ein Foto vor der provisorisch an einer Schnur aufgehängten Goa-typischen Dekoration.

Ich weiß nicht warum, ich war wahrscheinlich vernebelt und ein bisschen durcheinander von dem BPM getränkten nächtlichen Musikprogramm. Jetzt, im Nachhinein, macht es für mich mehr Sinn. Wahrscheinlich fühlte ich mich wie ein Geist, als Fremder unter Freunden, nicht gesehen aber trotzdem hier.

Mein soziales Netzwerk ist durch diese Veranstaltung nicht gewachsen. Aber ich bin erstaunt, in der Großstadt wäre das ein Geheimtipp. Woke-Kultur für Auserwählte, eine Wohlfühl-Party mit Awareness Team. Hier ist es einfach jemand mit Bauwagen und Lust auf Freunde und Musik. So etwas gerne öfter.