So viele wie noch nie beim Stadtradeln

Der Nachtragezeitraum beim Stadtradeln ist vorbei und damit steht das Endergebnis für die Stadt Tuttlingen fest: 3010 Teilnehmende sind in drei Wochen zusammen 732.481 Kilometer geradelt. Noch nie hat eine Kommune in der Kategorie bis 50.000 Einwohner so viele Kilometer erreicht. Das teilt die Stadt mit.

Die Stadt Tuttlingen hat so viele Kilometer beim Stadtradeln gesammelt wie noch nie, heißt es in der Pressemitteilung. Die Teilnehmerzahl ist wiederholt gestiegen. Dieses Jahr kamen noch einmal 350 hinzu. So erreichte Tuttlingen eine Beteiligung von mehr als 3000 Radelnden, ebenfalls Rekord. 122 Teams beteiligten sich und gemeinsam wurden rechnerisch 119 Tonnen CO₂ eingespart. Wo Tuttlingen am Ende im Ranking liegen wird, lässt sich allerdings noch nicht sagen: Bundesweit dauert der Wettbewerb bis zum 30. September.

Unter den Städten, die das Stadtradeln 2023 schon abgeschlossen haben, steht Tuttlingen aber sehr gut da: Die Stadt liegt deutschlandweit wieder vorne — gefolgt von Borken im Kreis Borken mit 430.000 Kilometern und Rottenburg mit 383 000 Kilometern. „Auch dieses Jahr konnten die Tutt–inger Radler wieder einige deutlich größere Städte wie Ulm, Konstanz oder Villingen–Schwenningen hinter sich lassen“, heißt es weiter.

„Wir können stolz sein auf die vielen Radfahrerinnen und -fahrer, die sich drei Wochen lang auf ihre Räder gesetzt haben und sich um diesen riesengroßen Erfolg bemüht haben“, so Oberbürgermeister Michael Beck. „Ob nun in der Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule oder einfach nur, um im Stadtradel–Wettbewerb Kilometer zu sammeln. Das Rad rückt immer weiter in den Vordergrund.“

Auch der Radfahrbeauftragte der Stadt, Oliver Bock, ist von dem Ergebnis begeistert: „Trotz oder vielleicht gerade wegen der zahlreichen Baustellen, die auch das Radfahren während der drei Wochen nicht immer leichter gemacht haben, zeigt das überragende Ergebnis, dass Radfahren in Tuttlingen einen sehr hohen Stellenwert hat und dass der Wettbewerb den Nerv der Bürgerinnen und Bürger getroffen hat.“