1. Wie viel bekommen Gemeinderäte beziehungsweise Stadträte für eine Sitzung?

Die Stadträte halten für eine Sitzung eine Pauschale in Höhe von 50 Euro, zuzüglich acht Euro je angefangener Stunde. Die Vorbereitungszeit wird pauschal abgegolten, damit der Zeitaufwand für die Sichtung der Sitzungsunterlagen, Teilnahme an Fraktionssitzungen sowie beispielsweise Veranstaltungseinladungen, Bürgergespräche, die Teilnahme an Informationsveranstaltungen und die Inaugenscheinnahme von Sachverhalten vor Ort zumindest teilweise berücksichtigt wird.

2. Wie werden Ausschusssitzungen (sofern vorhanden) vergütet?

Für die beiden beschließenden Ausschüsse des Gemeinderates erhalten die Mitglieder dieselbe Entschädigung wie für eine Gemeinderatssitzung. Allein schon, weil diese in (Vorbereitungs-)dauer und Bedeutung einer Gemeinderatssitzung entsprechen.

Zudem werden Stadträte in viele Gremien entsendet, beispielsweise ins Cluses Komitee, in den Heimbeirat oder das Deutsche Harmonikamuseum. Alle diese Tätigkeiten werden nicht vergütet. Eine Entschädigung erhalten Gemeinderäte für Tätigkeiten in Aufsichtsräten, die auch eine sehr weitgehende persönliche Haftung mit sich bringen. Das trifft für die SWTRO, die Entro und die Wohnbau zu. Hier beträgt die Entschädigung für SWTRO und ENTRO je 1000 Euro pro Jahr, dafür ist die Teilnahme an mindestens fünf Sitzungen pro Jahr erforderlich, sowie eine gründliche Einarbeitung in alle juristischen und fachlichen Fragen rund um die Energieversorgung erforderlich. Für die Aufsichtsratstätigkeit in der Wohnbau beträgt die jährliche Vergütung 500 Euro.

3. Gibt es sonstige Vergünstigungen/Anerkennungen, finanzieller wie materielle Art, für Gemeinderäte beziehungsweise Stadträte?

Weitere finanzielle Vergünstigungen/Anerkennungen erhalten die Stadträte nicht. Die Stadt lädt einmal jährlich zu einem Weihnachtsessen ein. Des weiteren sieht die städtische Ehrungsordnung vor, dass Stadträte nach zehn Jahren (zwei Amtsperioden) mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet werden, nach 15 Jahren (drei Amtsperioden) mit dem Ehrenring der Stadt.

4. Gibt es Pläne, die die bestehenden Sätze vor der anstehenden Kommunalwahl zu ändern?

Die Entschädigungssätze wurden nach 16 Jahren zuletzt zum Jahresanfang 2023 angepasst. Aktuelle Pläne, die Sätze nochmals zu ändern, gibt es daher nicht.