Kulinarische Stabilität in der Region: Der Restaurantführer Guide Michelin hat seine Bewertungen für 2024 veröffentlicht - und das Tuttlinger „Anima“ hat seinen Stern behalten.

Das verspricht Qualität

Die Tester bescheinigen Heiko Lacher und seinem Team eine „kreative und gleichermaßen harmonische Verbindung verschiedener gastronomischer Kulturen, nicht zuletzt der französischen und italienischen.“

Im Landkreis Tuttlingen werden darüber hinaus noch und ohne Wertung das „Hofgut Hohenkarpfen“ und das „Meet & Eat by Sandro“ im Hotel Stadt Tuttlingen aufgeführt - schon die Aufnahme in den Michelin verspricht eine gewisse Qualität.

Das „Anima“-Team mit Janice und Heiko Lacher in Tuttlingen konnte den Stern verteidigen. (Foto: arc )

Auch diese Sterne-Häuser sind dabei

In der weiteren Region haben sich die Noten aus dem Vorjahr ebenfalls erhalten - zwei Sterne gibt’s wieder für das „Ösch Noir“ im Hotel „Öschberghof“ in Donaueschingen, einen Stern für „die burg“ im Donaueschinger Ortsteil Aasen.

Hier gibt’s weitere Infos

Aufgeführt werden zudem der „Hirschen“ in Hüfingen-Mundelfingen, das Café Rapp in Königsfeld und die „Rindenmühle“ in Villingen.

Die neuen Michelin-Bewertungen sind auf www.guide.michelin.de abrufbar; die Buch-Ausgabe erscheint Anfang Mai.