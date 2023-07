In Italien, Griechenland und Spanien hat es regelmäßig über die 40 Grad, in Tuttlingen hat es im Juni praktisch nicht geregnet — Hitze und Trockenheit sind offenbar das neue Normal. Doch was heißt das für unser Trinkwasser? Haben wir genug? Wir haben mit Wasserversorgern im Kreis Tuttlingen gesprochen und Fragen und Antworten rund ums Wasser zusammengestellt.

1. Woher kommt das Trinkwasser im Kreis Tuttlingen?

Vieles ist Eigenwasser aus Quellen und Tiefbrunnen, das in Wasserwerken aufgebereitet wird. In Tuttlingen kommt das Wasser zum Beispiel aus dem Riedgraben, in Trossingen und Umgebung aus den Keckquellen in Deißlingen.

Im Donautal gibt es ebenfalls Tiefbrunnen und in Spaichingen zum Beispiel die Prim– und die Verenaquelle. Fast alle Orte beziehen über Leitungen aber zusätzlich Wasser aus dem Bodensee. Der Anteil variiert je nach Ort — in Tuttlingen kommt zum Beispiel ein Drittel des Trinkwassers vom Bodensee, in Trossingen wird im Hochbehälter Weigheim zwei Drittel Bodenseewasser zugemischt.

2. Wie steht es um die Wasserreserven?

Die gute Nachricht: Es ist noch genug da. Zwar war es im Juni staubtrocken, dafür hat es im Frühjahr viel geregnet. Das hat dafür gesorgt, dass die Grundwasserstände gestiegen sind. Die Regen– und Unwetterereignisse nach der trockenen Zeit tragen dagegen wenig dazu bei, dass der Grundwasserspiegel steigt. Zuviel Regen auf einmal kann der trockene Boden nicht aufnehmen, es kommt eher zu Überschwemmungen und das Wasser fließt in Abwasserkanäle und Flüsse ab.

3. Gibt es generell Probleme mit Trockenheit?

Richtig kritisch wurde es im Kreis Tuttlingen bislang nicht. Das liegt vor allem daran, dass sich die Wasserversorger nicht nur auf eine Quelle verlassen. Die Energieversorgung Rottweil (EnRW), die Spaichingen und Denkingen mit Wasser versorgt, etwa sagt, dass sie in den trockenen Sommern 2015 und 2018 verstärkt auf Fremdwasser zurückgreifen musste.

Auch aus Quellen im Bäratal kann in trockenen Perioden laut Hohenberggruppe bis zu 50 Prozent weniger Wasser entnommen werden als sonst — das sei bei der Quellwassergewinnung aber normal. Die Tiefbrunnen im Donautal dagegen seien stabil. Was die Gruppe aber deutlich merkt: In Hitzeperioden verbrauchen die Leute mehr Wasser, es wird also mehr aus dem Netz entnommen.

4. Und wie sieht es im Bodensee aus?

Der Bodensee hat derzeit einen äußerst niedrigen Wasserstand, in etwa liegt er auf dem Niveau vom Vorjahr. Tendenz für August: weiter sinkend. Dennoch macht sich die Bodenseewasserversorgung keine Sorgen um Wasserknappheit — auch nicht in Zukunft. Klimamodelle prognostizierten zwar weniger Regen im Sommer, dafür mehr im Winter, erläutert eine Sprecherin.

Im Einzugsgebiet des Bodensees dürfte die Jahressumme dadurch in etwa gleich bleiben. Aber: Der Bedarf der 320 Städte und Gemeinden, die mit Bodenseewasser versorgt werden steigt, auch Bayern hat nun Ansprüche angemeldet. Bis zu 670 Millionen Liter darf die Bodenseewasserversorgung aufgrund internationaler Vereinbarungen täglich aus dem See entnehmen — tatsächlich sind es momentan im Schnitt 356 Millionen Liter.

5. Was passiert, wenn das Wasser knapp wird?

Stadt– und Landkreise können Verbote, Wasser zu entnehmen, aussprechen. Für Oberflächenwasser, also Flüsse und Seen, ist das schon häufiger passiert. Im Kreis Tuttlingen etwa am 17. Juli, das Verbot gilt weiterhin. Betroffen davon sind vor allem Landwirte. Bei Trinkwasser dagegen sind Verbote in jüngerer Vergangenheit nicht vorgekommen.

Bei extremer Trockenheit könnte es aber zu Einschränkungen kommen, teilen die Wasserversorger mit — zum Beispiel beim Befüllen von Pools, bei der Sportplatz– oder Gartenbewässerung. Deshalb appellieren sie schon präventiv zum Wasser sparen. Zisternen für Regenwasser seien für die Gartenbewässerung sinnvoller als Frischwasser zu nutzen, heißt es etwa von der Bodenseewasserversorgung. Und die SWT meinen: „Jeder sollte sich fragen, wo konkret Wasser eingespart werden kann.“

6. Was tun die Wasserversorger, um gegen Trockenheit gerüstet zu sein?

In erster Linie stellen sich die Versorger breit auf. Das Leitungsnetz wird erweitert, mehrere Quellen angezapft. Auch die Wasserwerke werden auf den neuesten Stand gebracht. Etwa das neue Wasserwerk des Zweckverbands Unteres Aitrachtal in Aulfingen, das Ende 2022 ans Netz ging. Die Hohenberggruppe hat das Wasserwerk Beuron–Langenbrunn für 9,5 Millionen neu gebaut, seit Juli 2023 ist es fertig. In Tuttlingen wurde das Wasserwerk Tiefental bis 2020 umfassend saniert.

Zudem ist eine Ultrafiltrationsanlage am Riedgraben geplant, aber noch nicht spruchreif. Zwischen Tuttlingen und Wurmlingen soll es eine neue Wasserleitung geben, um sich gegenseitig aushelfen zu können. Das größte Vorhaben läuft bei der Bodenseewasserversorgung, dort sollen in den kommenden Jahren die Wasserentnahmeanlagen erneuert werden — Kostenpunkt: mehrere hundert Millionen Euro. Im Umkehrschluss heißt das für die Nutzerinnen und Nutzer: Wasser wird wohl teurer.

Im Kreis Tuttlingen gibt es mehrere Wasserversorgungsunternehmen. In der Stadt Tuttlingen und Ortsteilen sind es die Stadtwerke Tuttlingen, die sich um Wasser und Abwasser kümmern. Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe mit Sitz in Meßstetten beliefert den Heuberg und das Donautal mit Wasser, insgesamt hat der Verband 28 Mitglieder. Auch die Energieversorgung Rottweil EnRW ist zum Teil für Wasser im Landkreis zuständig, und zwar in Spaichingen und Denkingen. In Trossingen und Umgebung wiederum kümmert sich der Zweckverband Baarwasserversorgung Trossingen um das Trinkwasser. Der Zweckverband Wasserversorgung „Unteres Aitrachtal“ versorgt die Gemeinden Geisingen, Immendingen und Emmingen-Liptingen mit Wasser aus der Region, zudem den Engener Stadtteil Biesendorf und den Tuttlinger Stadtteil Möhringen.