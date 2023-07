Man munkelte es schon länger. Guido Wolf nimmt erneut Anlauf, als CDU–Messias die grünen Aliens aus dem Landtag zu verscheuchen. Er will den grünen Riesen aus Riedlingen beerben und König von Baden–Württemberg werden. Dabei hat sich der Wahl–Fridinger einen Spitzenplan ausgeheckt: Wie mache ich mich möglichst schnell beliebt im Land? Richtig: Mit guten Nachrichten in Form von Geldgeschenken. In der Politik nennt man so was Förderbescheide. Die sind nett, handlich und aus eigener Tasche muss diese Guido Wolf auch nicht zahlen. Rundum praktisch.

Ertappt mit falschem Scheck

Ertappt hat ihn dabei sein Landtags–Buddy Niko Reith, der für den gleichen Wahlkreis im Sturm spielt und auch gerne (irgendwann einmal) Ministerpräsident werden oder auch mal gerne einen Förderbescheid grinsend überreichen möchte.

In Wehingen hatte Wolf das dortige DRK mit einem Mordsscheck in Höhe von 400.000 Euro beglückt — oder etwa doch nicht? Denn das fette Geldgeschenk hatte schon Monate vorher Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer in Wehingen überreicht — mit froher Kunde und Bimbam. In Wehingen frohlockte man schon, als Guido Wolf erneut mit Umschlag, froher Kunde und Bimbam vorfuhr, in der Hoffnung dies bedeute doppeltes Förderbescheid–Glück. Nix da! Alles nur Show!

„Loser“ des Tages

Denn Ritter Reith erwischte den CDU–Schelm in flagranti, wie er er sich mit fremden Förderbescheiden schmückte und sich mit Lorbeeren bekränzen ließ. Nur um hernach Lärm im Landtag zu machen. Das interessierte aber niemanden, nicht einmal der Landesvater wachte aus seinem Somnus auf. Also heulte sich Reith schmollend bei der Bild–Zeitung aus — und wurde dort auch gleich als „Loser“ des Tages gekürt.

In Wolfs Dienstwagen sollen sich zudem zwei prall gefüllte Aktentaschen befunden haben mit unzähligen Förderbescheiden. Die sollten bei weiteren Gelegenheiten mit Bimbam überreicht werden mit Guido–Grinsegesicht für die Kameras. Mit diesem perfiden Plan sollten die Umfragewerte des Landesvaters in den Keller befördert werden.

Ein Königreich für einen Sandsack

Aber so viel Aufwand wäre gar nicht nötig gewesen. Ein Sandsack nahe des Rednerpults im Landtag tut’s doch auch. Wie schnell sind Staatschefs plötzlich „sandbagged“ und stürzen ohne viel Zutun. US–Präsident Joe Biden kann da was erzählen.