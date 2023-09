„Toll“, „Sehr gut“, „Wirklich klasse“ — die rund 450 Zuhörer sind sich am Donnerstag einig gewesen, als es um die Bewertung der zweiten Auflage der „Schwäbische.Klassik.Sterne!“ in der Tuttlinger Stadthalle ging. Die Neue Philharmonie präsentierte dabei drei absolute Klassiker der Klassik. Vor allem Beethovens 7. Sinfonie sorgte für Begeisterung.

Die Konzertreihe der Klassiksterne hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen die wunderbaren Klänge klassischer Orchestermusik näherzubringen, die damit bislang wenig Berührungspunkte oder wenig Gelegenheit dazu hatten. Dazu tritt die 2016 gegründete Neue Philharmonie — präsentiert von Schwäbisch.Media — seit 2022 auch in Baden–Württemberg auf. Donnerstagabend das zweite Mal in Tuttlingen.

Drei „Highlights der Klassik“

Mitgebracht hatte Lutz Schumacher, Geschäftsführer der SV Gruppe, zu der auch Schwäbisch.Media gehört, aber auch Moderator und Dirigent an diesem Abend, drei „Highlights der Klassik“, wie es Alfons Schwab, Leiter der Tuttlinger Musikschule, im Nachgang des knapp zweistündigen Konzertes nannte.

Sich hinzustellen, die Stücke anzumoderieren und das freigesprochen, und dann umgehend zu dirigieren das hat er bravourös gemacht. Alfons Schwab

Zu Beginn des Abends nahm Schumacher die Zuhörer mit auf eine Reise nach Schottland. Mit der Ouvertüre „Die Hebriden“ von Felix Mendelssohn–Bartholdy ging es zurück in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. In eine Zeit ohne Kino, Fernsehen und Internet. In der es dem damals gerade einmal 20 Jahre alte Komponist eindrucksvoll gelang, den Zuhörern durch seine Musik einen lebhaften, bildhaften Eindruck der wilden Schönheit der schottischen Inseln zu vermitteln. Und wer am Donnerstagabend die Augen schloss, der konnte sie fast sehen: die zischende Gischt, die tobenden Wellen, die Möwen über der rauen See.

Von der Leistung der Dirigenten beeindruckt

Bereits 40 Jahre zuvor — auf dem „Höhepunkt der Wiener Klassik“, so Lutz Schumacher in seiner kurzweiligen Anmoderation — vollendete Wolfgang Amadeus Mozart seine 41. Sinfonie in C–Dur. Es sollte seine letzte und beste sein. Zunächst mit dem Beinamen die „Sinfonie mit der Schlussfuge“ versehen, kennt man sie heute als „Jupiter“-Sinfonie. Kaum ein Werk, das so viel analysiert wurde.

Am Donnerstagabend aber ging es allein um den Genuss der Sinfonie, die Mozart, noch beeinflusst von den beiden Opern „Don Giovanni“ und „Die Hochzeit des Figaro“ komponiert hatte. Zum zweiten Mal an diesem Abend übernahm Lutz Schumacher den Taktstock.

Von dessen Leistung als Dirigent zeigte sich Alfons Schwab beeindruckt. „Sich hinzustellen, die Stücke anzumoderieren und das freigesprochen, und dann umgehend zu dirigieren. Die Stücke und das Tempo so zu erfassen. Das hat er bravourös gemacht“, sagte Schwab, der schon beim ersten Konzert der Neuen Philharmonie in Tuttlingen als Zuhörer im Saal war. Zumal der Geschäftsführer von Schwäbisch Media ohne Partitur auswendig das Orchester geleitet hatte.

Andreas Schulz führt die Musiker durch die 7. Sinfonie

Nach der Pause übernahm dann der „Mentor“ von Schumacher, wie er ihn selbst bezeichnete, den Taktstock: Andreas Schulz. Und er führte die Musikerinnen und Musiker der Neuen Philharmonie mit noch geübterer, fester Hand durch Beethovens 7. Sinfonie in A–Dur, die Europa zu Zeiten der napoleonischen Kriege widerspiegelt und damit auch das aktuelle Zeitgeschehen trifft, wie Schumacher in seiner Moderation meinte.

Beethoven, ein Querulant und Kritiker des Adels, sah in Napoleon zunächst einen Helden, einen, der die Welt hätte verändern können — bevor dieser sich 1804 selbst zum Kaiser krönte und damit der Verehrung Beethovens ein Ende machte. Und so den Grundstein für die Schaffung dieses populären Werkes legte.

Der Beethoven, der war gewaltig. Zuhörer Volkmar Winkler

Ein Werk, das bei seiner Aufführung in Wien, nur wenige Wochen nach der Völkerschlacht von Leipzig, so viel Jubel ausgelöst haben soll, wie kein klassisches Konzert je zuvor. Und angesichts der Reaktionen des Tuttlinger Publikums, könnte das stimmen. Während des Stückes geradezu gefangen, erklang mit dem Abklang der letzten Note frenetischer Beifall, es gab Pfiffe und Standing Ovations.

Extra wegen Beethoven in die Stadthalle gekommen

„Der Beethoven, der war gewaltig“, resümierte noch ganz ergriffen Volkmar Winkler aus Trossingen. Und auch Alois und Gerda Schneider aus Tuttlingen waren extra wegen dieses Stückes gekommen. Ebenso Barbara Dieterich: „Das war richtig toll, sehr gut gespielt.“

Abschalten, an nichts denken und sich von der Musik mitreißen lassen: Das war es, was Julia Steckeler begeisterte. „Man spürt die Leidenschaft, die dahintersteckt“, sagte die Geschäftsführerin von Medical Mountains, die im Alltag gerne, „aber viel zu selten“, klassische Musik hört.

Mitgebracht hatte sie ihre junge Nachbarin, Gymnasiastin Juljeta Baisch. Seit vielen Jahren spielt sie Bratsche und ist mittlerweile Mitglied des Landesjugendorchesters. „Die Jupiter–Sinfonie spiele ich zurzeit selbst“, erzählte sie. Besonders spannend war es für die Abiturientin, zu sehen, wie das Stück von den Musikern der Jungen Philharmonie umgesetzt wurde. „Es war wirklich gut“, war sie voll des Lobes.

Der nächste Termin

Der nächste Konzertabend in der Reihe der „Schwäbische.Klassik.Sterne!“ in der Stadthalle in Tuttlingen findet dann am Sonntag, 19. November, statt. Unter anderem wird dann auf dem Programm „Die Moldau“ von Bedrich Smetana stehen.