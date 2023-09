Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Smith&Nephew schließt zum Jahresende 2024 die Orthopädie–Sparte am Standort Tuttlingen. Dies wurde heute in einer Mitarbeiterversammlung bekannt gegeben.

Schon vor zwei Jahren hatte der britische Medizintechnikkonzern den Tuttlinger Standort aufgeben wollen. Eine angekündigte Neuaufstellung scheiterte. Für rund 210 Mitarbeiter nun mit heftigen Konsequenzen.

Die Aktivitäten am Orthopädie–Standort in Tuttlingen aufzugeben, sei „eine strategische Entscheidung um das Produktionsnetzwerk zu optimieren“, teilt Daniela Müller, Manager Communication bei der Smith&Nephew Orthopaedics GmbH in Tuttlingen, schriftlich mit.

Darin sehe der Konzern die „Chance, um auf dem schwierigen internationalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und seine Effizienz– und Produktivitätsziele erreichen zu können“.

Konzern soll Hausaufgaben nicht gemacht haben

Rainer Friedrich, Betriebsratsvorsitzender in Tuttlingen, hat da eine andere Sichtweise. „Der Konzern hat seine Hausaufgaben nicht gemacht“, meint er. Zur Erinnerung: Schon im Jahr 2021 hatte Smith&Nephew den Orthopädie–Standort in Tuttlingen schließen wollen.

Nach großen Protesten von Belegschaft, IG Metall und der Stadt Tuttlingen hatte der Konzern nur wenige Wochen später davon Abstand genommen und stattdessen erklärt, eine neue Strategie für die europäischen Produktionsstandorte erarbeiten zu wollen. So sollten in Tuttlingen ab 2022 Instrumente geprüft, repariert oder ausgemustert werden.

Geld heilt auch nicht alles. Betriebsratsvorsitzender Rainer Friedrich

Die Ansiedlung des Instrumentenbereichs habe sich aber zerschlagen, sagt Friedrich, der am Mittwoch erst um 10.30 Uhr über die Pläne des Konzerns unterrichtet worden war. Seine Kollegen seien schon das ganze Jahr in Kurzarbeit gewesen. „Ich hatte den Eindruck, dass es nicht mehr so richtig anläuft“, sagt er.

Vielen Mitarbeitern fehlt die berufliche Perspektive

Am kommenden Donnerstag, 21. September, wird der Betriebsrat dann erstmals mit der Geschäftsleitung verhandeln. Über den Sozialplan allerdings nicht. Dieser wurde bereits bei den letzten Schließungsplänen vereinbart. Über Zahlen will Rainer Friedrich nicht reden. Letztlich gehe es auch nicht nur um das Finanzielle. „Geld heilt auch nicht alles“, sagt er. Der Betriebsratschef sorgt sich um seine Kollegen, die als ungelernte Mitarbeiter angestellt waren oder bereits jenseits der 60 Jahre sind. Für sie werde es schwer, einen neuen Job zu finden.

Wenn wir so weit sind, würde ich gerne andere Unternehmen zu uns einladen, damit die miteinander in Kontakt treten können. Rainer Friedrichs

Der Tuttlinger Betriebsrat will aber nichts unversucht lassen, um alle Kollegen an andere Firmen zu vermitteln. „Wenn wir so weit sind, würde ich gerne andere Unternehmen zu uns einladen, damit die miteinander in Kontakt treten können“, sagt er. In Verbindung zur Leistung der Mitarbeiter, das stellt Smith&Nephew offiziell fest, sei die Entscheidung der Schließung nicht zu bringen. „Das spiegelt keineswegs die Leistung der Belegschaft und des Führungsteams wider.“

Nicht von der Schließung betroffen ist die ebenfalls in Tuttlingen ansässige Smith&Nephew GmbH. Das Servicecenter mit rund 35 Mitarbeitern bleibt bestehen.