Skandal: Kein Finale am Ushermittwoch!

Es muss wohl wieder ein Spektakel sondergleichen gewesen sein, was sich am Sonntag in Las Vegas abgespielt hat. Ok, bezogen auf die mitteleuropäische Normalzeit war es in der Nacht von Sonntag auf Montag... Klar, die Rede ist vom Super Bowl.

Zugegeben: Mich hat der Hype um diese Sportart und das wohl am krassesten vermarktete Event mit Sportbeteiligung bis heute nicht erreicht. Dennoch kommt man ja schier kaum drumherum, irgendetwas davon mitzubekommen.

So weiß ich beispielsweise, dass die Sängerin Taylor Swift mit dem Star der Kansas City Chiefs, Travis Kelce, liiert zu sein scheint. Und, dass auch hiesige Discounter Snacks und Merchandise zum amerikanischen Event der Superlative anbieten.

Popstar Taylor Swift küsst ihren Freund, Chiefs Tight End Travis Kelce, nach dem Sieg. (Foto: John Locher/AP/dpa )

Natürlich ist mir auch nicht entgangen, dass Usher der Superstar der Halbzeitshow war und unter anderem im blau-schwarz glitzernden Dress seine Hits der frühen 2000er performte. Yeah! Ein Trauerspiel, dass die NFL da nicht mitgedacht hat. Denn eigentlich wäre das Finale drei Tage später angesetzt viel passender gewesen - zumindest wenn man das Event in Deutschland am TV verfolgte. Warum? Weil da Ushermittwoch war!