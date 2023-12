Sirenenwarnanlagen werden getestet

Das neue Sirenen-Warnsystem wird am Mittwoch, 13., und Donnerstag, 14. Dezember, vom Hersteller abgenommen und dabei auch nochmals getestet. An beiden Tagen über wird man also an verschiedenen Stellen der Stadt Warntöne hören.

15 Sirenenwarnanlagen wurden während der vergangenen Monate in Tuttlingen und den Stadtteilen installiert. Im Gegensatz zu den früheren Sirenen können diese nicht nur die klassischen Warntöne abgeben sondern auch gesprochene Durchsagen senden.

Nach einem ersten Test im Rahmen des bundesweiten Warntags im September wurden die Anlagen nun nachjustiert und werden diese Woche nun endgültig abgenommen. Im Rahmen dieser Abnahme werden die einzelnen Anlagen auch nochmals getestet, so dass man am Mittwoch und Donnerstag immer wieder Warntöne oder Durchsagen hören kann. Meist werden es Signalfolgen mit wenigen Sekunden sein. Wann und wo welche Sirenen geprüft werden, kann nicht genau geplant werden.