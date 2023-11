Sieg trotz verspielter 3:0-Führung

Die Wild Wings haben am Freitag in der ausverkauften Eissporthalle Frankfurt bei den Löwen mit 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Die Schwäne führten bereits 3:0.

Bei den Wild Wings musste Verteidiger Johannes Huß überzählig auf die Tribüne. Die Schwäne starteten sehr gut in die Partie. Die Gäste trafen gleich doppelt in das Tor von Löwen-Keeper Joseph Cannata. Zunächst hatte Daniel Pfaffengut eingelocht. Da die Scheibe aber über das Gestänge blitzschnell aus dem Kasten heraussprang, ging es zunächst weiter und Alex Trivellato netzte erneut ein. Nach Videobeweis sahen die Schiedsrichter aber, dass bereits der Schuss von Pfaffengut drin war.

Frankfurt fand erst allmählich in die Begegnung. Die Hausherren waren dann in eigener Unterzahl durch Joseph Cramarossa erstmals gefährlich geworden. In nummerischer Gleichzahl prüfte Löwen-Topscorer Carmeron Brace Goalie Joacim Eriksson. In der 14. Minute fiel aber das 0:2. Es war eine Kopproduktion der kanadischen Neuzugänge, Zach Senyshyn legte auf Kyle Platzer und der traf ins Schwarze. Als Will Weber auf die Strafbank musste, wurden die Hessen gefährlich. Julian Naprovnik brachte die Scheibe jedoch nicht an Eriksson vorbei. Der SERC ging mit seinem ersten Schuss im zweiten Drittel mit 3:0 in Führung. Erneut hatte Nationalstürmer Pfaffengut abgezogen und wieder war der Puck drin (23.).

Es dauerte bis zur 31. Spielminute, bis die Löwen sich endlich auch auf die Anzeigetafel brachten. Topverteidiger Maksim Matushkin war mit einem abgefälschten Schuss erfolgreich. Schwenningen wirkte jetzt etwas zu passiv. Boaz Bassen zog dann eine Zweiminutenstrafe. In Unterzahl wurden die Wildschwäne wieder gefährlich, Phil Hungerecker schoss zunächst daneben und im zweiten Versuch war dann Cannata zur Stelle. In der 38. Minute schafften die Frankfurter den direkten Anschluss. Carter Roney war mit einem platzierten Schuss in den Winkel über die Fanghand von Eriksson erfolgreich.

Im letzten Drittel war die Begegnung zunächst recht zerfahren. Die Wild Wings waren mehr Defensivaufgaben als mit der Offensive beschäftigt. Doch dann Bassen wieder mit einer dummen Strafe und die Löwen spielten Powerplay. Die Einheimischen machten enormen Druck, besaßen aber kein Scheibenglück. Dann auch noch eine Zweiminutenstrafe gegen Eriksson, nach einem überflüssigen Stockfoul. Die doppelte Überzahl zum Glück für die Gäste aber nur wenige Sekunden. Die Schwäne überstanden dann auch die einfache Unterzahl. Als der SERC wieder zu fünft war, fuhr Alexander Karachun ein Break, schoss Rückhand, aber Cannata vermochte abzuwehren. Ausgerechnet Verteidiger Ville Lajunen glich dann mit einem platzierten Schlagschuss zum 3:3 aus. Es ging in die Verlängerung.

Hier stellte Tyson Spink mit einem Rückhandschuss doch noch den Schwenninger Sieg sicher. Doppeltorschütze Pfaffengut: „Das erste Drittel ging klar an uns. Leider haben wir den Gegner nach unserer Führung eingeladen und Geschenke gemacht. Das darf uns so nicht passieren. Trotzdem sind wir glücklich, es war der dritte Sieg in Folge.“

Die Wild Wings empfangen am Sonntag, 26. November, um 19 Uhr den Augsburger EV.

Tore : 0:1 zweite Minute Pfaffengut, 0:2 14. Platzer (Senyshyn), 0:3 23. Pfaffengut, 1:3 31. Matushkin, 2:3 38. Rowney. 3:3 58. Lajunen, 3:4 62. Tyson Spink.