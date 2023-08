Sommer, Sonne, Sonnenschein — was kann schöner sein? Wenn zum ersten Mal im Jahr die Jacke zuhause bleibt, dann geht’s den Sommerfrischlern unter uns richtig tut. Der triste Winter ist vergessen und mit diesen Übergangsjahreszeiten kann eh niemand was anfangen. Sieben Gründe, warum der Sommer die beste Jahreszeit ist.

1. Weniger Klamotten

Trend oder Tabu? Auch am Arbeitsplatz nehmen die kurzen Hosen zu. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Foto: fabian Sommer )

Endlich fallen sie weg, diese lästigen Dinge wie Socken, lange Ärmel, Wollpullover oder — Gott bewahre! — lange Unterhosen und Thermo–Unterwäsche. Am Morgen muss man sich nicht in Schnürstiefel und Winterjacken quetschen und für einen Ausflug in die Natur braucht’s weder Handschuhe noch Schal noch Mütze. Stattdessen gibt’s kurze Hosen, Röcke und Sommerkleider.

Dazu Sandalen, Ballerinas, leichte Turnschuhe oder hey, sogar Birkenstocks sind wieder en vogue! Und wer seine Stampfer... Pardon, durchtrainierten Waden vor Neidern verstecken will, setzt eben auf lang und luftig!

2. Barfuß sein

Barfuß laufen gehört zum Sommer dazu. (Foto: reichle )

Wenn wir schon beim Thema „Weniger ist mehr“ sind: Im Sommer kann man die Schuhe auch mal weglassen. Im Garten das Gras an der Fußsohle spüren oder barfuß an der Donau flanieren und die Zehen gelegentlich mal reinstrecken — herrlich!

Übrigens: Wer mal barfuß läuft, ist nicht gleich ein Öko und muss auch keine bunten Batikkleider tragen. Aber Vorsicht, der Barfußpfad mit Glasscherben ist nur was für Fortgeschrittene!

3. Freibad

Ab ins Becken!. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa )

Kein Sommer ohne Freibad! Vor der Arbeit Bahnen ziehen oder abends noch auf ein Stündchen zur Abkühlung ins Wasser springen — das geht nirgends so gut wie im Freibad. Kinder können planschen und buddeln, Eltern im Schatten entspannen.

Schüler verziehen sich nach dem Unterricht nicht vor den nächsten Bildschirm, sondern schwingen sich aufs Fahrrad und machen dreifache Doppelsaltos vom Drei–Meter–Brett, von denen sie selber gar nicht wussten, dass sie sie konnten. Eis gibt’s auch, Pommes sowieso. Freibad. Alle happy.

4. Eis

Mjam - eine Kugel Eis schmeckt im Sommer am besten. (Foto: Christin Klose )

Apropos Eis. Die Liebhaber von Vanilleeis mit heißen Himbeeren als Dessert zum Sonntagsbraten mögen widersprechen, aber so richtig schmeckt Eis doch nur im Sommer! Vanille, Schoko, Erdbeer oder doch lieber Mango–Basilikum–Estragon?

Bei Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad probiert man auch mal die exotischeren Sorten. Oder wie wär’s mit Affogato al caffè, also die ehrenvolle Aufgabe, eine Kugel Vanilleeis vorm Ertrinken im Espresso zu retten — einen Verdienstorden gibt’s nicht, aber zufriedenes Seufzen ist garantiert!

5. Erfrischende Kaltgetränke

Die besten Kaltgetränke werden im Sommer erfunden. Hier der Klassiker: Aperol Spritz. (Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn )

Eiskaltes Radler im Winter? Aperol Spritz bei null Grad und geschlossener Schneedecke? Gin Basil Smash im Halbdunkeln an der Hotelbar? Geht auch. Schmeckt halt nicht so gut wie im Sommer! Wenn der Balken im Thermometer klettert, entfalten Kaltgetränke ihr volles Aroma, das weiß ja wohl jeder!

Und die Kreativität von Barkeepern, auch den selbsternannten zuhause, ist nicht mehr zu stoppen. Ginger Lemon Spritz mit einem Schuss Tabasco? Immer her damit — Hauptsache, die Eiswürfel nicht vergessen!

6. Balkonien

Auch beim Urlaub auf Balkonien kann man es sich richtig schön machen. (Foto: Britta Pedersen )

Auf der Südseite geht’s schon im März und April los, für alle anderen dann im Mai oder spätestens im Juni: Sonnenbaden auf Balkon und Terrasse. Anfangs vielleicht noch eine Decke drüber werfen, irgendwann kann man abends bis spät im T–Shirt sitzen, zur Nahrungsaufnahme kurz den Grill anschmeißen und gegen 22 Uhr den Sonnenuntergang beobachten.

Die Privilegierten gucken ins Grün und schauen den Fledermäusen zu, der Rest hat beim Lästern über die Balkondeko der Nachbarn auch seinen Spaß.

7. Umsonst und draußen

Stadtfest, Gauklerfest oder eine andere Feier - im Sommer finden diverse Feten statt. (Foto: Vera Storz )

Apropos draußen: Nie gibt es so viele Feste und Feiern wie im Sommer. Ab Juni steht jedes Wochenende irgendwo eine Hüpfburg, wird ein Fass angezapft und spielt eine Blasmusik.

Dazu gibt’s Biergärten, Open–Air–Konzerte und Freilichttheater, oft auch kleinere, kostenlose Kulturaufführungen im Freien. Und auch anderswo ist im Sommer viel umsonst und draußen zu haben: Wandern, Waldbaden, Fahrradfahren, ein warmer Sommerregen, Spielplätze, ein Sprung in den Bodensee...so schee!