Seniorenkino im Scala Tuttlingen

Das Seniorenkino im Scala zeigt am Montag, 25. September, um 14.30 Uhr eine Komödie aus Frankreich „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“

Ada Harris (Lesley Manville) ist verwitwet und hält sich im London der 50er-Jahre mit einem Job als Haushaltshilfe über Wasser. Große Sprünge kann sie also nicht machen. Eines Tages fällt ihr eine außergewöhnliche Robe von Christian Dior auf und es scheint, als hätte sich Ada in das Kleidungsstück verliebt. Sie beschließt, dass sie unbedingt auch so ein Kleid besitzen muss, koste es, was es wolle. Das bedeutet: Egal wie viele Überstunden sie dafür machen oder wie oft sie nur Brot mit Butter essen muss, sie wird alles dafür tun, um sich diesen Traum zu erfüllen und nach Paris reisen zu können. In der französischen Hauptstadt angekommen muss sie allerdings feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, in die heiligen Hallen von Dior Zutritt zu bekommen.

Der Einlass ist ab 14 Uhr, der Film startet um 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro inklusive einem Glas Sekt zu Beginn. Die Veranstaltung wird mit Platzkarten durchgeführt, es stehen mehrere Kinosäle zur Verfügung. Eine telefonische Vorbestellung unter 07461/9697011 oder ‐99330 ist möglich.