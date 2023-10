Hier kommt eine Warnung an alle Gauner, Taschendiebe und andere Kleinkriminelle: Achtung vor Senioren! Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie flehend am Boden liegen, statt mit einer fetten Beute türmen zu können. Denn Günter Wegner bringt der älteren Generation in Tuttlingen gerade alle Tricks bei, wie sie sich mit Gehstock oder Regenschirm gegen Angreifer zur Wehr setzen kann.

Verwenden kann man eigentlich alles

Alles ist eine Waffe, man muss es nur richtig einsetzen. Auch ein Rollator kann hilfreich sein, denn damit lassen sich Schirm oder Stöcke mit sich führen. Ebenfalls zur Abwehr geeignet: Kugelschreiber, Zeitungen oder Zeitschriften und Handtaschen.

Selbst ein Mantel, denn den kann man in der Not dem Angreifer entgegenschleudern ‐ und dann flüchten oder zuschlagen, wenn er abgelenkt ist. Wegner will den Menschen in seinen Kursen die Scheu nehmen, sich zu wehren. Er sagt: „Jeder Angreifer hat auch Angst. Darauf setze ich.“

Noch Plätze frei

Kommenden Montag geht es los: Mit „Selbstverteidigung mit Gehstock oder Regenschirm“ sind die zehn Kursabende bei der Volkshochschule in Tuttlingen überschrieben. Wichtig ist dem 64-jährigen Kursleiter, dass man sich möglichst selbst nicht gefährdet, wenn man sich wehrt. Wie das funktioniert? Er nennt drei Schlagworte: Distanz, Position, Winkel.

Freut sich über dieses besondere Kursangebot: Michael Postel (links), neuer VHS-Leiter, hier mit Günter Wegner. (Foto: Ingeborg Wagner )

Heißt: Wenn ich weit genug weg bin, geschieht mir nichts. Lässt sich die Konfrontation nicht vermeiden, kommt es auf die richtige Position an ‐ bevorzugt die Seitenposition. Und schließlich der Winkel: Auch der ist wichtig für einen entscheidenden Gegenstoß oder einen Erstschlag. „Ich muss schauen, dass ich mindestens 45 Grad habe“, sagt er.

Großer Bruce Lee-Fan

Günter Wegner, der in Nendingen aufgewachsen ist und in Tuttlingen lebt, hat in Sachen Kampfsport schon so ziemlich alles gemacht, was es gibt. Judo und Boxen, auch auf Wettkampfebene und bei Meisterschaften, damals für den TV Jahn Tuttlingen. Karate und Kick-Boxen. „In den 1970er-Jahren war die Bruce-Lee-Zeit. Mit den Techniken habe ich mich eingehend beschäftigt“, sagt er rückblickend.

Elefanten schubsen leicht gemacht

1991 kam er zu Aikido, eine betont defensive moderne japanische Kampfkunst. „Da bin ich hängengeblieben“, bekennt er. Ihn faszinieren nicht nur die Technik, sondern auch die Geschicklichkeit dabei. Zudem, wie einfach Aikido aufgebaut ist ‐ „und doch könnte ich einen Elefanten damit umschubsen“.

Ziel des Aikidos ist es, einem Angriff dadurch zu begegnen, dass man die Angriffskraft leitet und es dem Gegner unmöglich macht, seinen Angriff fortzuführen. Vorwiegend durch die Einnahme einer günstigen Position und ständige Kontrolle des Kontakts mit dem Gegner.

Den Stock nimmt er bei üblen Schmerzen

In Fridingen leitet Wegner eine Aikido-Gruppe, in Tuttlingen ist er momentan auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für eine weitere. Er trainiert täglich und er legt Wert darauf, zu betonen, dass er die Ursprungsart von Aikido, genannt Takemusu Aiki, ausführt.

Aufgrund von Rückenbeschwerden hat er teilweise Lähmungen im linken unteren Bein. Aikido kann er dennoch machen, samt Gehstock, den er manchmal bei argen Schmerzen benutzt.

Japanisch lernen inklusive

Zurück zum Kurs, der demnächst startet: Mitmachen kann jeder, auch Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. Denn die Übungen lassen sich auch im Sitzen ausüben. Jeder Kursabend umfasst eine Stunde, länger nicht, denn er will niemanden überfordern.

Es gibt ein leichtes Aufwärmprogramm, dann zeigt Wegner den Umgang mit Stock oder Regenschirm. Eins baut auf dem anderen auch, und die Teilnehmer lernen dabei auch gleich noch ein bisschen Japanisch, indem er die Original-Techniknamen verwendet.

Um bei Japanisch zu bleiben: Im Video in diesem Bericht zeigt Günter Wegner das Sanjuichi-no-kata, eine Verkettung von 31 Bewegungen zu Abwehr und Angriff.

Der VHS-Leiter freut sich

Michael Postel, der neue VHS-Leiter, findet das Kursangebot, das es zum ersten Mal gibt, nicht nur originell, sondern er freut sich auch über den Mehrwert, den es für den Alltag mit sich bringe. Und nicht zuletzt vermittle es auch Fitness durch die Hintertür. „Eine kleine Nettigkeit im Kursangebot“, sagt Postel.

Nehmt das, Ihr Gauner, Diebe und Handtaschenräuber!

Im Kurs sind noch Plätze frei. Los geht es am Montag, 23. Oktober, weitere neun Termine folgen, jeweils von 19.15 bis 20.15 Uhr. Veranstaltungsort ist der Wilhelm-Buggle-Saal im Haus der Senioren in der Honbergstraße 10. Anmeldung unter Kursnummer HTU30298 über vhs-tuttlingen.de. Gebühr: 50 Euro, VHS-Mitglieder bezahlen 45 Euro. Wichtig ist, dass man bequeme Kleidung trägt und Sportschuhe.