Semino Rossi lässt Tuttlinger Herzen schmelzen

Semino Rossi zählt mittlerweile zur Elite der Schlager–Stars. Wenn der gebürtige Argentinier zu singen beginnt schmelzen nicht nur sämtliche Frauenherzen. Am Freitag, 13. Oktober, kommt er in die Stadthalle Tuttlingen.

Viele Lieder von Semino Rossi, „Rot sind die Rosen“, „Du bist meine Symphonie“ oder „Bella Romantica“, sind längst zu Evergreens geworden. Rossis Karriere–Weg liest sich wie ein Märchen, das wahr geworden ist. Als Straßenmusikant verdiente Semino Rossi in Europa seinen Lebensunterhalt. Nach Engagements als Entertainer in Hotels und bei Tanz–Turnieren spielte das Glück Regie. Erst durch den Schlager kam der ganz große Erfolg.

Semino Rossi wurde am 29. Mai 1962 in Rosario, Argentinien als Omar Ernesto Semino in eher einfachen Verhältnissen geboren. Trotzdem habe es ihm und seinem Bruder Danielle nie an etwas gefehlt. Mutter Esther behütete die beiden Jungs stets. Am 19. März 1985 reiste der damalige Straßenmusiker von Argentinien nach Spanien, denn in Europa wollte er sein Glück versuchen. Das große Glück fand der Schlager–Star nicht nur in der Musik, sondern auch in seiner Frau Gabi, die Semino Rossi sogar zweimal, in Österreich und Argentinien, heiratete. Heute wohnen die beiden, zusammen mit den Töchtern Laura und Vanessa, in Mils bei Hall in Tirol. Semino zählt, neben dem Klavier– und Gitarrenspiel, alle gemeinsamen Aktivitäten mit seiner Familie, zu seinen Hobbies.

Einen hohen Bekanntheitswert hat Semino Rossi nicht zuletzt Florian Silbereisen und seinen „Festen der Volksmusik“ zu verdanken. Denn als Silbereisen Semino Rossi 2004 zum „Winterfest der Volksmusik“ nach Chemnitz einlud, wurde auch der Rest der Schlager–Szene auf den gelernten Rettungsschwimmer aufmerksam. Es folgten zahlreiche Auftritte in den „Festen der Volksmusik“, „Willkommen bei Carmen Nebel“, „Wenn die Musi spielt“ oder auch im Musikantenstadl. Semino

Am Freitag, 13. Oktober, gibt der Schlagerstar ab 20 Uhr ein exklusives Konzert in der Stadthalle in Tuttlingen. Außerdem wird es ein Vorprogramm geben, unter anderem mit dem Trompeter Kevin Pabst sowie der SWR4–Hitparadensiegerin Nadin Meypo.

Vorverkauf