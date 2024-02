Die Tuttlinger Bäckerei Schneckenburger wächst, während viele andere Bäcker schließen müssen. Nun eröffnet sie sechs weitere Filialen, auch am See.

Im Konstanzer Stadtteil Wollmatingen übernimmt die Großbäckerei in Familienhand den ehemaligen Standort der Bäckerei Kopp in einem alten Fachwerkhaus, das damit auch vor dem Abriss gerettet werden kann.

Und Ende März eröffnet Schneckenburger eine Filiale im Konstanzer Einkaufscenter Lago. „Dauerhaft geschlossen“ heißt es momentan bei Google, denn der bisherige Pächter Sternenbäck konnte offenbar mangels Personal dort nicht weitermachen.

In dritter Generation

Davor sollen noch die neuen Filialen in Stockach an der Tuttlinger Straße und in Villingen eröffnet werden. In Villingen hat Schneckenburger einen Standort der Landbäckerei Geiger übernommen. Zwei weitere Standorte sind in der Nettofiliale in Bubsheim und in Inzigkofen Richtung Sigmaringen geplant.

Marc Schneckenburger führt das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Eric in dritter Generation. Sie haben es von ihren Eltern übernommen, die noch beratend dabei sind. Sofern es sich wirtschaftlich darstellen lasse, sei es der Bäckerei wichtig, auch im ländlichen Bereich präsent zu sein, sagt Schneckenburger.

Marc Schneckenburger ist zusammen mit seinem Bruder Eric Geschäftsführer. Die Eltern sind in beratender Funktion noch involviert. (Foto: Bäckerei Schneckenburger )

Oft gebe es in Dörfern kaum noch Gastronomie und Lebensmittelhändler. „Da haben wir als regionale Bäckereien einen Versorgungsauftrag“, findet er. Das Konzept funktioniert offenbar: Gerade Snacks um die Mittagszeit verkaufen sich auf dem Land gut. Einen richtigen Mittagstisch à la Spätzle und Schnitzel will die Bäckerei aber momentan nicht anbieten.

Maßgabe: Konkurrenzfähig bleiben

Dass es bei Schneckenburger im Gegensatz zu anderen so gut läuft, kommt nicht von ungefähr, meint der Geschäftsführer. Zwar sei die Corona-Zeit hart gewesen, und die Rohstoff- und Energiekrise danach noch härter.

Diese Filiale der Meisterbäckerei Schneckenburger aus Tuttlingen wurde 2023 in Engen eröffnet. Das Familienunternehmen expandiert. (Foto: Bäckerei Schneckenburger )

„Aber wir haben den Kopf nie in den Sand gesteckt. Wir haben einfach weitergemacht, und das war richtig“, sagt Schneckenburger. Dazu gehörten auch Preiserhöhungen, „aber nur das Nötigste“, meint er. „Wir haben nicht wie andere pauschal 20 Prozent draufgeschlagen.“ Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme und sei durchaus konkurrenzfähig, findet er.

Personalsuche hat Priorität

Die Suche nach Mitarbeitern nimmt beim Expansionskurs der „Meisterbäckerei“ einen hohen Stellenwert ein. Zwei Vollzeitkräfte sind laut Schneckenburger ausschließlich mit der Suche nach Personal betraut, in allen möglichen Kanälen.

In Wollmatingen hat Schneckenburger auch die Wohnung über der Filiale, die Anfang März eröffnet werden soll, angemietet - dort können bis zu drei Mitarbeiter eine Wohngemeinschaft bilden. Denn bezahlbarer Wohnraum ist in dieser Region schwer zu finden.

Auch in der Logistik stockt die Bäckerei auf und in der Backstube hat sich ebenfalls etwas verändert. Es gibt nun eine Tagschicht, nicht alle Bäckerinnen und Bäcker müssen nachts und frühmorgens ran. „Wir haben lange Teigruhezeiten, da gibt es auch tagsüber viel zu tun“, meint Schneckenburger.

Wichtige Marke soll geknackt werden

Er rechnet damit, dass die Firma die 500-Mitarbeiter-Marke noch 2024 knacken wird. Und auch zu den bald 45 Filialen sollen noch weitere dazu kommen.

Unter anderem will Schneckenburger in die neue Tuttlinger Kaufland-Filiale an der Rudolf-Diesel-Straße einziehen. Auch beim Vorgänger Real war Schneckenburger schon dabei. „Aber es geht nicht um die Anzahl der Filialen, sondern, dass es gute Standorte für uns sind“, sagt Schneckenburger.

Berliner hat die Meisterbäckerei Schneckenburger an Fastnacht 2024 rund 50.000 Mal verkauft. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Trotzdem: Expansion ist das Gebot der Stunde. „Wir sehen auch: Ohne Wachstum wird es in unserem Markt sehr schwierig, um in den nächsten Jahrzehnten zu überleben“, stellt er fest. Denn die Anforderungen über das reine Backen hinaus würden ständig wachsen und Zeit und Personal binden - siehe etwa Mitarbeitergewinnung.

Berliner gingen weg wie warme Semmeln

Und dann gibt es wieder Tage, da zählt nur das Kerngeschäft. Am Schmotzigen Donnerstag zum Beispiel: 50.000 Stück Fettgebäck - vom Schoko-Berliner bis zum Zuckerkringel - gingen aus der Backstube in die Filialen.