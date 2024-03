Es war im Mai 2022, als der Strafzettel der Kantonspolizei Graubünden in Höhe von 60 Franken bei Hannelore und Roland Hipp in Emmingen eintraf. In der Nähe von Chur war ihr Fahrzeug mit 93 Kilometer pro Stunde geblitzt worden. Erlaubt sind dort nur 80. Nach Abzug der Toleranz betrug die Überschreitung noch acht km/h.

Adressiert war die Busse, wie das Knöllchen in der Schweiz heißt, an die Fahrzeughalterin, Hannelore Hipp. Ein Blitzerfoto war der Busse nicht beigefügt.

Fahrerfeststellung muss durchgeführt werden

Wird man in der Schweiz geblitzt, gilt: Entweder man gibt an, wer gefahren ist, oder der Halter des Fahrzeugs wird in die Pflicht genommen. Letzteres darf aber erst dann geschehen, wenn zuvor Ermittlungen nach dem tatsächlichen Fahrer angestellt wurden und diese jedoch erfolglos blieben. „Man kann nicht einfach sagen, dass die Halterin zahlt“, sagt Franz Schilling, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Tuttlingen.

Schilling, der seit Jahren auch Vertragsanwalt des ADAC ist, erklärt: Erfolgt keine Erklärung des Fahrzeughalters, wer wirklich gefahren ist, müssen die Schweizer Behörden ebenso wie in Deutschland eine sogenannte Fahrerfeststellung durchführen. „In einem solchen Fall hätten die Behörden zumindest über das Einwohnermeldeamt das Passbild des Ehepartners anfordern müssen und dieses mit dem Blitzerfoto vergleichen“, sagt er.

Froh und erleichtert, dass das Kantonsgericht Graubünden im Dezember zu ihren Gunsten entschied: Hannelore und Roland Hipp aus Emmingen. (Foto: Sabine Krauss )

Bei Bagatellfällen wie bei acht Kilometern pro Stunde im Falle der Hipps nehmen die Behörden diesen Aufwand jedoch meistens nicht auf sich. Viele, die in der Schweiz ein Knöllchen erhalten, zahlen ohnehin von selbst oder geben den wahren Fahrzeuglenker an, weiß Schilling.

Nicht so Roland Hipp, der im Namen seiner Frau den Schriftverkehr übernahm: Bestens mit den Verkehrsgesetzen im Ausland vertraut, wartete er zunächst ab, was die Schweizer Behörden in puncto Fahrerfeststellung unternehmen würden. So beglich er weder die Busse, noch meldete einen alternativen Fahrer.

Kosten klettern Franken um Franken in die Höhe

In der Schweiz nahm das Procedere seinen Lauf: Mahnungen, die Weiterleitung der Akten an die Staatsanwaltschaft Graubünden, die Einleitung eines Strafverfahrens samt Verhandlung vor dem Regionalgericht. Und ebenso, wie das Verfahren seine Dynamik entwickelte, kletterten die Mahn- und Verfahrenskosten Franken um Franken in die Höhe.

Änderung bei der Vollstreckung von Bußgeldern Bislang konnten Bußgelder aus der Schweiz in Deutschland nicht vollstreckt werden, da Zahlungen aus Nicht-EU-Ländern nicht durchgesetzt werden konnten. Probleme konnte es dann jedoch bei der Wieder-Einreise in die Schweiz geben. Ein im Herbst verabschiedeter Gesetzesentwurf des Bundestags ändert dies nun: Sowohl Deutsche, die Verkehrswidrigkeiten in der Schweiz begehen, als auch Schweizer, die sich in Deutschland daneben benehmen, müssen künftig bezahlen. Ein sogenanntes „Vollstreckungshilfeersuchen“ bewirkt, dass Knöllchen auch über die Grenzen hinweg eingetrieben werden. Einzige Voraussetzung ist, dass das Bußgeld samt Verfahrenskosten mindestens 70 Euro oder 80 Schweizer Franken beträgt. Ab wann das neue Gesetz gilt, steht noch nicht exakt fest.

Im Namen seiner Frau erhob Hipp schließlich Einspruch und wies darauf hin, dass noch immer kein Beweis erbracht worden sei, dass tatsächlich seine Frau gefahren sei. Ein Jahr nach dem Vorfall, im Juni 2023, schickte man Hipps schließlich das Blitzerfoto zu. Auf dem Bild war - wenn auch undeutlich - ein Mann mit Bart zu sehen. Dennoch kam das Regionalgericht in seinem Urteil zum Schluss, dass das Foto „eindeutig eine Frau“ zeige.

Hannelore Hipp wurde schuldig gesprochen, die Verfahrens- und Gerichtskosten von rund 3000 Franken wurden ihr zu Last gelegt. Die Busse, deren Höhe sich durch die Mahnungen auf mittlerweile 720 Franken belief, könne die Rentnerin wahlweise auch mit einer eintägigen Haftstrafe begleichen, so das Gericht.

Beruhigungstabletten geschluckt

„Zwischendurch musste ich die ein oder andere Beruhigungstablette schlucken, wenn wieder ein Einschreiben aus der Schweiz kam“, erzählt Hannelore Hipp, wie sehr sie diese Wochen nervlich mitgenommen hätten. Immerhin habe man ihr zugestanden, zur Gerichtsverhandlung nicht persönlich kommen zu müssen.

Doch das viele Geld, die Haftstrafe: „Für mich war das nicht lustig, zwischendurch hatte ich wirklich Angst“, berichtet sie. Ein paar Mal habe sie ihrem Mann vorgeschlagen, doch einfach zu bezahlen, um Ruhe zu haben. Doch dessen Kampfgeist war nun erst recht geweckt, seitdem er das Blitzerfoto zu Gesicht bekommen hatte.

Auszug aus den Unterlagen: Über ein Jahr nach dem Vorfall bekamen Hipps erstmals das Blitzerfoto zu sehen. Darauf zu sehen: ein Mann mit Bart. (Foto: S. Krauss )

Roland Hipp legte Berufung ein. „Es kann doch nicht sein, dass meine Frau verurteilt wird, wenn im Bild doch eindeutig zu sehen ist, dass sie auf keinen Fall am Steuer gesessen ist“, empört er sich. Ihm ging es jetzt nicht mehr darum, auf das Ergebnis einer Fahrerfeststellung zu warten, sondern das Unrecht an seiner Frau aufzudecken. „Warum schauen sie sich nicht die Fotos an?“, wundert er sich über die Arbeit gleich mehrerer Stellen wie die Polizei, die zuständige Staatsanwaltschaft und das Regionalgericht.

Freispruch im Dezember 2023

Der Fall landete nun beim Kantonsgericht Graubünden. Dort fiel am 19. Dezember 2023 ein Urteil: Hannelore Hipp wurde freigesprochen, das Verfahren eingestellt. Sechs Seiten lang ist die Urteilsbegründung. Ihr Kern: Die erste Instanz, das Regionalgericht, habe falsch gehandelt, da es automatisch von der Schuld der Fahrzeughalterin ausging.

Vergrößerung des undeutlichen Blitzerfotos, die Roland Hipp selbst anfertigte: Laut den schweizer Behörden ist darauf "eindeutig eine Frau" zu sehen. (Foto: R. Hipp )

Hannelore Hipp sagt, mehrere Tonnen Stein seien ihr vom Herzen gepurzelt, als sie ihren Freispruch in den Händen hielt. Auch ihr Mann ist froh - und auch ein bisschen stolz, den Kampf gewonnen zu haben. Hätten die Behörden von Anfang an sauber gearbeitet, hätte er kein Problem gehabt, die Busse zu bezahlen, sagt er. Doch sei er sei kein Mensch, der alles mit sich machen lasse. „Schon gar nicht, wenn ich weiß, dass ich recht habe“, sagt er.

Im Nachhinein amüsiert ihn vor allem eines: „Die Kosten von 6220 Franken trägt der Kanton Graubünden“, liest er aus dem Gerichtsurteil vor und schüttelt den Kopf. „So viel Geld - und das alles wegen acht Stundenkilometern zu schnell gefahren.“