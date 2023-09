In 30 Rathäusern im Kreis Tuttlingen und darüber hinaus wird demnächst ein Brief der Stadt Tuttlingen eintrudeln. Der Inhalt: eine Rechnung. Für die einen werden es nur einige zehntausend Euro sein, für die anderen ein paar Millionen Euro ‐ je nachdem, wie viele Schüler aus der Gemeinde auf ein Tuttlinger Gymnasium gehen.

Die Gemeinden sollen sich finanziell an der Sanierung der beiden Tuttlinger Gymnasien beteiligen. Gemäß eines neuen Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg sind sie sogar dazu verpflichtet.

Deshalb wird Tuttlingen nun 23 von 73 Millionen Euro Baukosten auf die Gemeinden umlegen. Den entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat am Montag gefasst. Doch ob und wann die Stadt das Geld bekommt, steht noch in den Sternen.

30 betroffene Gemeinden - nicht nur im Kreis Tuttlingen

30 Gemeinden sind betroffen, die meisten davon aus dem Landkreis Tuttlingen. Aber auch Bad Dürrheim, Beuron, Blumberg und Eigeltingen müssen zahlen, und kurioserweise auch Diessenhofen in der Schweiz. Offenbar ist eine Familie aus dem Raum Tuttlingen dorthin gezogen, das Kind blieb aber an der alten Schule, um seinen Abschluss zu machen.

Wie viel die Kommunen im Einzelnen zahlen müssen, machte die Stadtverwaltung nicht öffentlich. Neun Gemeinden müssten aber jeweils mehr als eine Million Euro tragen, sagte Erster Bürgermeister Uwe Keller. Gemäß den Schülerzahlen dürften das Emmingen-Liptingen, Fridingen, Geisingen, Immendingen, Mühlheim, Neuhausen, Rietheim-Weilheim, Seitingen-Oberflacht und Wurmlingen sein. Betroffen sind darüber hinaus: Balgheim, Bärenthal, Böttingen, Buchheim, Denkingen, Dürbheim, Durchhausen, Gunningen, Irndorf, Kolbingen, Königsheim, Renquishausen, Spaichingen, Talheim, Trossingen und Wehingen.

Tuttlingen ist zur Umlegung verpflichtet

Tuttlingen müsse das Geld einfordern, betonte Oberbürgermeister Michael Beck. „Wir können nicht darauf verzichten, das wäre eine Veruntreuung von 23 Millionen Euro Steuergeld.“ Prinzipiell findet er das auch richtig, nur die Art und Weise, wie die Umlegung passieren soll, stößt allen Beteiligten sauer auf.

Das ist ein Riesen-Beschäftigungsprogramm für Anwälte. Uwe Keller

„Das ist ein Riesen-Beschäftigungsprogramm für Anwälte“, sagte Keller. Tuttlingen sei ja nicht die einzige Stadt mit einem Schulsanierungsprojekt, auch Rottweil treibt gerade Geld ein. „Jede Kommune trifft mit jeder Kommune eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, das ist Wahnsinn“, meinte Keller.

Viele kleine Gemeinden haben keine Wahl

Der Landkreis Tuttlingen stelle mit vielen kleinen, eigenständigen Gemeinden zudem eine Besonderheit dar, unterstrich Beck. „Bei größeren Städten gleicht sich das gegenseitig aus, aber viele Dörfer haben ja keine Wahlmöglichkeit bei den Schulen.“

Auch Tuttlingen erwartet Zahlungsforderungen aus anderen Städten, hat bisher aber keine bekommen.

Beck hat in der Sache deshalb schon an das Kultusministerium geschrieben, der Tuttlinger Gemeinderat schickt nun eine Resolution direkt an den Ministerpräsidenten hinterher. Sein Anliegen ist es, dass das Land die Geldverteilung über Umlagen und Fördertöpfe regelt.

Zuschlag soll erhöht werden, doch ob das hilft?

Schul-Fachbereichsleiter Claus-Peter Bensch hat bei einem Treffen des Städte- und Gemeindetags immerhin schon vernommen, „dass es Bewegung beim Thema Auswärtigenzuschläge geben könnte“.

Eine Erhöhung dieser Zuschläge für Schulen mit vielen auswärtigen Schülern stehe im Raum, allerdings wohl nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr. Für die Gymnasiensanierung in Tuttlingen käme das dann nicht mehr zum Tragen.

All zu viel Hoffnung macht sich Hans-Martin Schwarz (LBU) davon ohnehin nicht. „Das Geld kann nur einmal verteilt werden, die Töpfe vermehren sich nicht künstlich“, gab er zu bedenken. „Da wird das Geld woanders abgezwackt.“

Stadt räumt Frist bis Ende Januar ein

Wie geht es für die Kommunen nun weiter? „Wir werden nicht schreiben: ’Zahlbar innerhalb von vier Wochen’ oder sowas“, versicherte Uwe Keller. Die Stadt werde den Gemeinden eine Frist zur Rückmeldung bis Ende Januar einräumen, bei den Zahlungsmodalitäten gebe es zudem Spielraum.

Ob die Stadt auch über die Beträge mit sich reden lässt, wie einige Bürgermeister gegenüber unserer Redaktion gehofft hatten, dazu sagte Keller nichts. Was die Bau-Standards angehe, sei klar: „Die bestimmt der Schulträger.“

Klar ist auch: Will eine der 30 Gemeinden nach der ersten Aufforderung nicht zahlen ‐ und damit rechnet die Stadt ‐ zieht sich das Verfahren über weitere Instanzen hin. Vermutlich über Jahre.