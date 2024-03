Tuttlingen will Geld für die Schulen, Mühlheim und Trossingen auch: Die Umlandgemeinden sollen sich an den Sanierungskosten für Gymnasien, Realschule oder Ganztagsgebäude beteiligen, doch das stößt auf Widerstand. Momentan laufen mehrere Verfahren, vor den Kommunalwahlen wolle viele Gemeinden aber vor allem eins: den Ball flach halten.

Gericht legt Beteiligung fest

Zur Erinnerung: Hintergrund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Baden-Württemberg, in dem festgelegt wurde, dass sich Umlandkommunen finanziell an einer Sanierung von Schulen beteiligen müssen. Vorausgesetzt, der auswärtige Schüleranteil ist höher als 30 Prozent.

Momentan läuft in allen drei betroffenen Städten im Landkreis die sogenannte Freiwilligkeitsphase: Tuttlingen, Mühlheim und Trossingen wollen, dass Gemeinden, die Schüler in ihre Schulen schicken, das Geld freiwillig zahlen. Sonst drohen weitere rechtliche Schritte, unter anderem über das Kultusministerium.

Einige Gemeinden äußern sich

In einigen Fällen ist die Lage klar: Weil Tuttlingen und Trossingen gegenseitig Forderungen stellen, wollen sich die beiden Städte freiwillig einigen.

Ähnlich ist es bei Tuttlingen und Mühlheim: Der Tuttlinger Gemeinderat hat bereits zugestimmt, sich an der Mühlheimer Sanierung zu beteiligen (die Forderung liegt bei 995.800 Euro). OB Michael Beck erwartet „eine gewisse Gegenseitigkeit“, dass auch Mühlheim zustimmen wird. Tuttlingen will 2,46 Millionen Euro von der Gemeinde. Dann werde das Geld entsprechend verrechnet.

Grundsätzlich ist allen klar, dass wir in die Freiwilligkeitsphase müssen. Susanne Irion

Wo die Forderung einseitig ist, tun sich die Gemeinden dagegen schwerer. Tuttlingen hat den 30 zahlungspflichtigen Gemeinden eine Frist bis 31. März gesetzt. Während einige Kommunen bereits zugestimmt haben, hat Talheim laut Beck bereits abgelehnt, und Blumberg und Wehingen seien auch nicht bereit, zu bezahlen. Das halte ihn aber nicht davon ab, mit jedem Kollegen zu reden, wie der OB im Gemeinderat sagte: „Denn jede Einigung landet nicht vor Gericht.“

Absichtserklärung kursiert

Indes kursiert in den Gemeinden auch ein „Letter of Intent“, eine Absichtserklärung, die möglichst alle zur Zahlung aufgeforderten Gemeinden unterschreiben sollen - einmal für Tuttlingen, einmal für Mühlheim.

Der Gemeinderat Wurmlingen etwa stimmte der Unterschrift kürzlich zu. Darin bekunden die Gemeinden ihr Interesse, eine „einvernehmliche Vereinbarung“ zu erreichen, allerdings mit deutlich mehr Zeit, als sie in der Tuttlinger Frist eingeräumt wird: In Arbeitsgruppen sollen bis zum 31. Juli 2024, also erst nach der Kommunalwahl (9. Juni), die Eckpunkte eines Vereinbarungsentwurfs erarbeitet werden.

Ist das rechtlich bindend?

Rechtlich ist diese Erklärung nicht bindend. Wie die Stadt Tuttlingen damit umgeht? Man werde abwarten, was in den nächsten Wochen von den Gemeinden im Briefkasten des Rathauses landet, sagt Pressesprecher Arno Specht diplomatisch.

„Grundsätzlich ist allen klar, dass wir in die Freiwilligkeitsphase müssen“, meint Susanne Irion, Bürgermeisterin von Trossingen und Vorsitzende des Kreisverbands des Gemeindetags, zu dem Thema. Denn jeder weitere rechtliche Schritt verenge den Verhandlungsspielraum unter den Gemeinden - und koste Zeit und Geld. Allein die Bereitschaft zusammenzuarbeiten „bedeutet ja noch nicht, dass man sich einigt“, sagt Irion.

Es gehe vor allem bei den nun kursierenden Summen auch darum, einen Kompromiss zu finden, sagt sie. Zum Beispiel bei der Frage, wie hoch bei der Berechnung Investitionspauschalen aus dem kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden, von denen größere Städte stärker profitieren.

„Das Thema stellt sich bei uns in der Raumschaft extrem dar, weil wir viele Kleinstgemeinden haben“, meint Irion. Im Großraum Stuttgart sei das ganz anders. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Tuttlingen arbeiteten deshalb daran, eine gemeinsame Vorgehensweise zu finden, die auch in der Zukunft Bestand hat. „So richtig will schließlich niemand vor Gericht ziehen.“