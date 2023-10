Tuttlingen

Schüler erklären Senioren das Smartphone

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Das Haus der Senioren geht mit der Zeit und will seine Klientel besser mit moderner Technik vertraut machen. In den kommenden Tagen beginnt ein Projekt mit der beruflichen Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, in dem Schüler älteren Leute den Umgang mit dem Smartphone erklären sollen.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 14:17 Von: Schwäbische.de