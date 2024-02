Bis zu schätzungsweise 100 Fahrzeuge sind am Freitagabend beim Protestzug durch Tuttlingen und weiter ins Gewerbegebiet Nendingen mitgefahren. Alle Teilnehmer einte dabei eines: Sie wollen die Ampel-Regierung nicht mehr.

Dieses Mal waren es weniger Traktoren, sondern vielmehr auch Lieferwagen oder normale Fahrzeuge, die blinkend und hupend im langen Konvoi hinter einem Polizeifahrzeug her rollten. Zum Protest aufgerufen waren neben den Handwerkern dieses Mal auch Gruppen wie Rentner, Gastronome, Pflegekräfte und Unternehmen.

Waren es anfangs noch weniger Fahrzeuge gewesen, gesellten sich im Laufe des Rundkurses weitere dazu. Immer wieder stockte der Zug, unter anderem, weil die Polizei nicht-beteiligte Fahrzeuge passieren ließ. Als es dann nach rund einer Stunde zurück nach Nendingen ging, war die Schlange um einiges länger geworden als zu Beginn der Veranstaltung.

Zu viel Geld versickere an den falschen Stellen

Der Organisator des Protests waren dieses Mal nicht die Landwirte, sondern Hans-Peter Thiel aus Renquishausen. Er hat einen kleinen Hof mit ein paar Ziegen, arbeitet ansonsten aber in einem mittelständischen Betrieb. Thiel geht es dabei um eines: „Es kann nicht sein, dass Menschen ihr ganzes Leben arbeiten und im Ruhestand fast nichts übrig haben“, erklärte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

In seiner späteren Ansprache wandte er sich zudem an die Zuhörer: Alle seien sie mit der Ampel-Regierung unzufrieden. Zu viel Geld versickere an falschen Stellen, zu viele Menschen hätten immer weniger auf dem Konto. Das könne nicht sein, sagte er unter Applaus der Anwesenden.

Hans-Peter Thiel (links) hatte den Demozug organisiert, Nendingens Ortsvorsteher Franz Schilling (rechts) hielt eine kurze Ansprache am Ende der Veranstaltung. (Foto: Sabine Krauss )

Dort, in der Halle einer Flaschnerei, hatte sich allerdings nur noch ein Teil der Protestierenden versammelt, der Rest war wohl direkt nach Hause gefahren. Die Stimmung war friedlich, man unterhielt sich bei Wurstwecken und Bier.