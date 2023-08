Dass die Kunden weniger werden, ist Claudia Diener schon im Januar aufgefallen. Das ging so weiter. „Es gab einzelne Tage, da ging nicht ein einziges Mal die Ladentüre auf“, sagt die 58–Jährige. Zuletzt musste sie drauflegen, statt etwas zu verdienen. Nun hört sie schweren Herzens auf.

Da kommt noch mehr dazu

Das Elfenreich bedient Modegeschmack abseits des Mainstream. Viele Kleidungsstücke kommen aus Dänemark. Am Standort in der Donaustraße in Tuttlingen gab es jahrelang eine treue Stammkundschaft dafür.

Dann kam eine ganze Reihe von Umständen zusammen, die es Claudia Diener schwer gemacht haben: Die allgemeinen Preissteigerungen, besonders im Energiesektor. „Ich hatte das Gefühl, dass viele Menschen Angst davor hatten, Geld für Kleidung auszugeben“, sagt sie.

Im Gespräch mit dem Citymanager

Das i–Tüpfelchen hat dann der Abriss des Rathausstegs gesetzt. Wenn man vom Parkplatz Donauspitz kommt, liegt das Elfenreich am Eingang der Innenstadt. Mit dem Abriss des Stegs und den Absperrungen brach der Publikumsverkehr völlig weg. „Schon wieder“, sagt sie. Schließlich hat sie in den vergangenen Jahren bereits die Sanierung der Fußgängerzone mitgemacht und die Sanierung der maroden Brücke, die nun doch abgerissen wurde.

„Ich hatte den Eindruck, man hat mich hier vergessen“, sagt sie zum Kundenverhalten. Mit dem Citymanager Kai Keller war sie mehrfach im Gespräch. Doch sie meint, dass ihre Lage bei der Stadtverwaltung nicht wirklich jemanden interessiert hat.

Die Kunden kamen in Scharen

Am ersten Tag des Ausverkaufs mit deutlich reduzierten Preisen standen die Kunden vor Ladenöffnung Schlange. „Da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll“, fasst Claudia Diener ihre Gefühlslage und die ihrer Mitarbeiterin Gisela Graf zusammen.

Viele Kunden habe sie seit Beginn der Corona–Pandemie nicht mehr gesehen gehabt. Die Lockdowns mögen ein Auslöser dafür gewesen sein, dass viele das Internet zum Kleiderkauf samt Accessoires für sich entdeckt haben, meint sie.

Das Aus sorgt in anderen Läden für Unruhe

Die Nachricht, dass sie das Elfenreich schließt, hat bei vielen Kollegen im Innenstadthandel für Unruhe gesorgt. Man sieht sich nicht als Konkurrenz an, sondern als Ergänzung. Diener: „Jedes Geschäft, das in Tuttlingen zu macht, ist schlecht für die anderen.“

Auch das Inventar muss raus

Der Ausverkauf geht noch bis Ende September. Dann ist Schluss. „Das fällt mir schwer“, sagt sie. Insgesamt war sie 13 Jahre lang selbstständig. Die letzten zwölf Jahre in der Donaustraße, davor in der Honbergstraße. Ihr Mann Bernd, von Beruf Schreiner, hat die Regale und anderen Einrichtungsgegenstände für das Elfenreich passgenau gezimmert. Auch davon will sie sich trennen und sucht Interessenten dafür.

Wie geht es dann weiter? Claudia Diener weiß es noch nicht. Schon jetzt macht sie für den Betrieb ihres Mannes die Buchhaltung. Alles Weitere wird man sehen. „Ich muss erst das eine beenden, bevor etwas anderes anfängt“, sagt die 58–Jährige.