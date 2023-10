151 Leser haben sich bei der Abstimmung über das schönste Urlaubsfoto 2023 beteiligt. Und dieses Siegerfoto gewählt: Eine von vielen Skulpturen in der Stadt Amalfi in Italien an der Promenade. Von Giuseppe und Sandra Ilardo aus Rietheim-Weilheim. Das Paar hat damit einen 25-Euro-Einkaufsgutschein von ProTUT gewonnen. Der liegt zur Abholung in der Redaktion in der Jägerhofstraße in Tuttlingen bereit.

Unglaublich viele Zuschriften gab es auf den Aufruf von Gränzbote, Heuberger Bote und Trossinger Zeitung, das schönste Urlaubsfoto einzusenden. Das Siegerfoto wurde mehr als 40 Mal genannt. Offenbar vereint das Bild vieles, was sich die Menschen vom Urlaub erhoffen: eine Abendstimmung mit Blick auf Meer, ein malerisches Städtchen und dazu der Blickfang der „durchschaubaren“ Skulptur. Glückwunsch zum ersten Platz!