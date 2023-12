Die Stadt Tuttlingen warnt aktuell dringend davor, in die Tuttlinger Wälder zu gehen. Der Grund: „Nach den heftigen Schneefällen am Samstag herrscht in den Wäldern um Tuttlingen akute Lebensgefahr“, heißt es in einer Mitteilung. Einige Straßen mussten gesperrt werden.

Zahlreiche Bäume umgestürzt

In der Nacht seien bereits zahlreiche Bäume unter der Last des nassen und schweren Schnees zusammengebrochen, weshalb auch die Feuerwehr zahlreiche Male anrücken musste.

Straßensperrungen in Tuttlingen

Aus diesem Grund sind auch Straßen, wie beispielsweise die Rußbergsteige oder die Straße zum Häldele in Nendingen bis auf Weiteres gesperrt.

Zug kollidiert mit umgestürztem Baum

„Bereits am späten Freitagsabend kollidierte zwischen Möhringen und Hattingen ein IC mit einem umgestürzten Baum, der Starkstrom aus der Oberleitung setzte den Baum dann in Brand“, heißt es weiter.

Insgesamt mussten 53 Fahrgäste evakuiert werden und verbrachten die Nacht in der Möhringer Sporthalle.