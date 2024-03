Der Boden des Handwerks ist immer noch golden, sagt Peter Haas, Hauptgeschäftsführer von Handwerk BW. „Wir müssen ihn nur polieren“, fordert er bei Handwerk trifft - einer Veranstaltung der Kreishandwerkskammer Tuttlingen. Seine Forderung richtet er an Politik und Unternehmer gleichermaßen. „Nie zuvor stand unser Wohlstand so zur Debatte wie dieser Tage.“

Wohlstand in BW ist nicht selbstverständlich

Um die Wende zu schaffen, bemühte Haas ein Zitat des griechischen Universalgelehrten Aristoteles: „Wir können nicht den Wind ändern. Wir können aber die Segel anders setzen.“

Dies sei nun auch nötig. Es stehe schließlich nirgendwo als Naturgesetz geschrieben, dass der Wohlstand in Baden-Württemberg bestehen bleibt. „Die Selbstverständlichkeit, auch wenn wir nichts tun, die gibt es nicht“, sagte Haas.

Das war eine Vollbremsung. Peter Haas

Und deshalb sei nun Handeln nötig. Aus Gesprächen mit Politikern habe er die Botschaft mitgenommen, dass es „kein Erkenntnis-, nur ein Umsetzungsproblem“ gebe. „Immer nur die Probleme zu beschreiben, reicht nicht. Das ist Schönwetterpolitik“, kritisierte Haas, der das Grundgesetz und die soziale Marktwirtschaft als das beste System lobte, das Deutschland je hatte. „Aber jedes System braucht auch mal ein Update.“

Nicht alles mit Gesetzen verordnen

Handlungsdruck ergebe sich besonders bei den Themen Bürokratie und Fachkräftemangel. So müsse man Veränderungen nicht immer durch ein Gesetz verordnen. Beispielsweise habe das sogenannte „Heizungsgesetz“ die Nachfrage nach Wärmepumpen von rund 30.000 auf 7000 einbrechen lassen. „Das war eine Vollbremsung.“

Sorgen müsste auch die Frage bereiten, wie die Arbeit in Zukunft zu schaffen sei. Der geburtenstärkste Jahrgang in der Bundesrepublik werde in diesem Jahr 60, erklärte der Hauptgeschäftsführer von Handwerk BW. Bis 2030 würden neun Millionen Menschen in Rente gehen, aber nur sechs Millionen Menschen neu dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Sorge um Bildung: Grundschüler haben nicht mal das Mindestniveau

Und die, so Haas, wären dann nur bedingt geeignet. „20 Prozent der Kinder in Deutschland verlassen die Grundschule ohne das Mindestniveau erreicht zu haben. In fünf bis acht Jahren kommen die in die Betriebe. Wir haben in Zukunft ohnehin zu wenig Arbeitskräfte und einige haben dann nicht einmal die notwendige Reife“, monierte Haas. Da habe man in der Bildungspolitik doch eigentlich andere Probleme als die Frage, ob das Abitur nach acht oder neun Jahren geschafft werde.

Zumal das Abitur nur die Berechtigung sei, studieren zu gehen. „Das ist aber keine Verpflichtung.“ Die Berufsorientierung müsse an allen Schulen verbessert werden, damit „den Schülern eine Entscheidung ermöglicht wird.“ Das Handwerk sei „kein Lebensweg zweiter Klasse, nur weil man nicht studiert hat.“

Drei Sachen, die Handwerker selbst besser machen können

In dem Punkt wären aber auch die Unternehmen gefragt, den Stolz auf ihre Leistung mehr nach außen zu tragen und die Vorzüge des Handwerks darzustellen. Drei Ansätze, um den gegenwärtigen Problemen zu begegnen, nannte Haas den Betriebsinhabern.

Mit weniger Mitarbeitern auskommen Durch Digitalisierung in Werkstatt und Büro - beispielsweise Leimroboter bei Schreinern oder KI-gestützte Apps - könne man durchaus mehr schaffen.

Mit Menschen von „woanders“ arbeiten „Es gibt Metzger, die rekrutieren ihre Lehrlinge in Indien. Und die gehören in der Berufsschule zu den Besten“, sagt Haas. Im Gespräch habe ein Meister erzählt, er habe schon lange keine Lehrlinge mehr gehabt, die so schnell lernen würden

Digitale Kanäle nutzen Bei Social Media unterwegs sein, um junge Menschen für die Ausbildung zu gewinnen, könnte helfen, meint Haas.

Dies sei auch notwendig, um Handwerker auszubilden, die demnächst Betriebe übernehmen können. In den nächsten Jahren würden von 140.000 Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg würden 25.000 Firmen zur Übergabe anstehen.

Viel Umsatz, wenig Unterstützung

Kreishandwerksmeister Bernd Simon wies daraufhin, dass das Handwerk einer der „größten und bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland“ sei. Mit 735 Milliarden Euro Umsatz würde mehr Geld erwirtschaftet als von den US-Techgiganten Apple und Google zusammen.

Kreishandwerksmeister Bernd Simon (links) überreicht ein Präsent an Peter Haas. Der Hauptgeschäftsführer von Handwerk BW hat bei "Handwerk trifft" in Tuttlingen gesprochen. (Foto: Matthias Jansen )

„Wir fordern mehr Unterstützung für die berufliche Ausbildung“, sagte Simon und verwies darauf, dass Intel für die Ansiedlung eines Werks mit 3000 Mitarbeitern in Deutschland 10 Milliarden Subvention bekommt. „Wir bekommen bei 300.000 Auszubildenden 60 Millionen Euro für unsere Ausbildungszentren.“

Zumal das Handwerk über Bedarf ausbilden würde, wovon später die Industrie oder die Kommunen profitieren würden. Simon forderte von der Politik, sich für den Erhalt von Kleinklassen an den Berufsschulen einzusetzen. Diese dürften nicht geschlossen werden, weil sonst Lehrlinge weite Wege zur nächsten Berufsschule auf sich nehmen müssen.