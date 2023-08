Das Wetter im Juli und August hat den Stadtwerken Tuttlingen (SWT) die Freibad–Bilanz ordentlich verhagelt. Trotz der niedrigen Temperaturen samt Regen gibt es einen Lichtblick: Ungewohnt viele Menschen gehen ins Tuwass zum Schwimmen.

Seit Donnerstag, 27. Juli, hat das TuWass wieder geöffnet. Pünktlich zum Ferienbeginn, nachdem es zuvor zwei Wochen für Reparaturen, Reinigung und Wartung geschlossen war. Und die Tuttlinger sind, wegen des mäßigen Wetters im Sommer, dankbar über die Alternative.

3000 Gäste an einem Sonntag

Bis einschließlich dem 7. August haben mehr als 15.000 Badegäste das Hallenbad besucht, 1255 pro Tag im Durchschnitt. Wobei der Besuch an einzelnen Tagen sicher geringer ausgefallen ist. Ein Fünftel der Besucher kamen am Sonntag, 6. August. Mit annähernd 3000 Gästen war das Tuwass an diesem Tag „überdurchschnittlich besucht“, wie die Stadtwerke Tuttlingen schriftlich auf Anfrage mitteilen. Ein guter Besuch sei schon bei 2000 Gästen erreicht.

„Bei einem mittelmäßigen Sommerwetter, Außentemperaturen unter 23 Grad Celsius, vielleicht noch Regen, war das TuWass schon immer sehr gut frequentiert“, erklären die SWT, dass das Alternativangebot zum Freibad durchaus auch in der warmen Jahreszeit angenommen wird.

Mai und Juni gut, Juli und August weniger gut

Sehr gut frequentiert war das Freibad bisher nur im Mai und Juni. Vom 11. Mai bis zum Ende des sechsten Kalendermonats hatten mehr als 25.000 Badegäste die Pforten des Freibades passiert. Im Juli (16.703) und August (bis zum 7.688) lagen die Zahlen unter dem Durchschnitt.

Mit Ausnahme der Corona–Jahre 2020 (19.410 Badegäste) und 2021 (28.945) bilanzierte das Freibad in den vergangenen Jahren nach einer Saison stets Zahlen um 75.000 Besucher. In diesem Jahr wird das Wetter noch zulegen müssen, um bis zur Schließung des Freibads im September diese Zahlen zu erreichen. Oder die Schwimmer ziehen weiter im TuWass ihre Bahnen.