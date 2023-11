Schlag aufs Ohr bringt Wernz ins Wanken

Das Saisonfinale hat sich Valentin Wernz sicherlich anders vorgestellt. Nach einem Schlag auf das Ohr verliert der Profi-Triathlet aus Tuttlingen beim Wechseln das Gleichgewicht, verliert wertvolle Sekunden und landet beim Weltcup in Miyazaki auf Rang 29.

Es war alles angerichtet für den letzten der drei Weltcups im Rahmen seiner Asienreise. Die knapp 70 Teilnehmer der Elite Männer hatten bei diesem Weltcup-Rennen die olympische Distanz vor sich ‐ 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren sowie einen Zehn-Kilometer-Lauf.

Anders als üblich mit dem Sprung ins Wasser müssen die Triathleten in Miyazaki vom Strand aus ins Wasser rennen. „So ein Rennstart liegt mir und kommt mir entgegen. Deshalb hat der Start bei mir auch super gepasst. Im Wasser bin ich auf die ersten Meter auch gut weggekommen“, so Valentin Wernz. Doch nach dem verheißungsvollen Start bremst ihn einer der Konkurrenten aus. „Nach 100 Metern bin ich mit einem anderen Triathleten kollidiert. Während er mit seinem Arm einen Zug gemacht hat, hat er mir voll einen Schlag auf mein Ohr mitgegeben. Aber er hat es nicht mit Absicht gemacht. So etwas kann passieren. Allerdings habe ich da während des Schwimmens erstmal damit klarkommen müssen. Das Schwimmen hat sich komisch angefühlt“, erinnert er sich.

Als er nach dem Schwimmen wieder den Boden unter den Füßen spürt, merkt er beim Landgang in die Wechselzone schnell, dass der Schlag weitere Folgen nach sich zieht. Die Folge: Er merkte sein fehlendes Gleichgewicht ‐ mit Auswirkungen auf den weiteren Rennverlauf. „Ich habe beim Wechsel deutlich länger gebraucht als alle anderen Teilnehmer und habe dadurch mehrere Sekunden verloren“, so der Tuttlinger, der eigentlich für einen sehr schnellen Wechsel im Vergleich zur internationalen Konkurrenz bekannt ist.

Auf dem Rad reiht er sich in die große Verfolgergruppe mit ein und fährt dort die gesamten 40 Kilometer mit. Über 20 Triathleten sind bereits enteilt und erarbeiten etwa einen 25 Sekunden großen Abstand auf die Verfolger heraus. „Als ich auf dem Sattel gesessen bin, hat das Radfahren funktioniert. Das Anfahren bei der Gruppenbildung war ziemlich heftig. Hinzu kommt, dass der Radkurs richtig hart war mit mehreren Antritten an den Steigungen. Aber meine Beine haben sich gut angefühlt“, sagt der 28-Jährige. Der zweite Wechsel klappt zwar besser, als er allerdings auf die zehn Kilometer lange Laufstrecke geht, haben bereits die Führenden einen deutlichen Abstand. „Beim Laufen fühlten sich meine Beine schwer an. Ich konnte das sehr schnelle Tempo nicht voll mitgehen. Aber ich habe den Weltcup dennoch ins Ziel gebracht“, betont Wernz, der nach einer Gesamtzeit von 1.50.09 Stunden auf Rang 29 die Ziellinie überquerte. Hugo Milner aus Großbritannien siegte in 1.47.46 Stunden.

Aufgrund der verschärften Regelungen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hätte Wernz einen Platz unter den besten acht Athleten benötigt, um sich auch in der kommenden Saison für den Bundeskader zu qualifizieren. Letztlich bleibt aber für ihn mit Blick in die Zukunft alles unverändert. Er trainiert auch in der kommenden Saison am Bundesstützpunkt in Saarbrücken und steht weiterhin für die deutsche Nationalmannschaft an der Startlinie. Einzig die finanzielle Förderung entfällt ‐ zumindest für ein Jahr. Wernz: „Ich bin natürlich enttäuscht, dass das nicht geklappt hat und ich knapp am Bundeskader vorbeigeschrammt bin. So ist eben der Leistungssport. Aber ich habe in diesem Jahr international viele wichtige Punkte gesammelt, die mir nächstes Jahr für die Bundeskader-Nominierung zugutekommen. Ich bin jetzt erstmal froh, dass die Saison mit sehr vielen internationalen Rennen und Reisen vorbei ist und freue mich auf die Regeneration.“

Zurück in Deutschland beschäftigen ihn weiterhin die Folgen des Schlags auf sein Ohr, denn nach einer ärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass ein Loch in seinem Trommelfell entstanden ist. Kommt es zu keinen Komplikationen, wächst das Loch aber von allein zu und dem 28-Jährigen bleibt ein Eingriff erspart.