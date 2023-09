1000 Kilometer, 72 Stunden ‐ sie haben es geschafft. Gerade mal sieben Stunden davon haben Sarah und David Schmidtmann geschlafen, ein paar kleinere Pausen gab es auch. Mehr als 61 Stunden aber verbrachten die beiden auf ihren Fahrradsätteln und umradelten einmal komplett Baden-Württemberg.

Ziel war es, Spenden zu sammeln, aber auch ihre eigenen Grenzen auszutesten. Am Montag kamen sie nach ihrem „Race around the Länd“ wieder in Tuttlingen an. Kaputt und müde, aber auch sehr glücklich: „Es war eine runde Sache“, freuen sich die beiden.

Wenig Gepäck, viel Motivation

Aber der Reihe nach. Los ging es am Freitag, 15. September, pünktlich um 12 Uhr auf dem Tuttlinger Marktplatz. Viel dabei hatten die beiden Mühlheimer nicht. Drei Powerbanks und Ersatzakkus für Handy, Navi und Fahrradlicht, dazu jeder eine Regenjacke, lange Hose, langes Trikot, Warnweste für die Nachtfahrten, Rettungsdecken, Werkzeug. Und ganz wichtig: Essen.

Sarah und David Schmidtmann vor dem Start ihrer Tour auf dem Tuttlinger Marktplatz. (Foto: Schmidtmann/Privat )

Erstmal ging es am Bodensee entlang ins Allgäu und von dort nach Ulm. „In Ulm ist dann langsam die Sonne untergegangen, es war so schön“, schwärmt Sarah Schmidtmann.

Erste Nacht ohne Schlaf

Die erste Nacht fuhren die beiden komplett durch, erst zum Frühstück hielten sie wieder an. „Den Samstag über waren wir dann schon ein bisschen müde, das war für mich der Tiefpunkt der Tour“, meint Sarah Schmidtmann.

Warm sei es gewesen, schwül, dazu bergig. „Gefühlt haben wir da keine Strecke gemacht, sind kaum vorangekommen.“

Sonnenaufgänge und -untergänge vom Fahrrad aus beobachten - für Sarah Schmidtmann einer der schönsten Momente auf ihrer Tour. Hier am Samstagmorgen bei Ulm. (Foto: Schmidtmann/Privat )

Nach einem Stündchen Schlaf auf einer Rastplatz-Bank und einer langen Mittagspause beim Italiener ging es wieder besser. Dennoch: Am Abend war erst einmal Schlafen angesagt.

Schlafen auf und unter der Rettungsdecke: So verbrachten Sarah und David Schmidtmann ihre wenigen Stunden Schlaf auf der Radtour durch Baden-Württemberg. (Foto: Schmidtmann/Privat )

Unter einer Brücke bei Hirschhorn am Neckar, kurz vor Heidelberg, legten sie sich auf ihre Rettungsdecken.

„Wir haben überlegt, vor Mitternacht zu schlafen, weil es da deutlich wärmer war“, erklärt David Schmidtmann. „Das war dann auch gut, weil es ab 21 Uhr Regen gab, den haben wir unter der Brücke komplett verpennt“, ergänzt seine Frau.

Die Gummibärchen warten auf der Straße

Gegen 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag fuhren sie weiter Richtung Mannheim ‐ wo ein Freund auf der Strecke die Lieblingsgummibärchen der beiden deponiert hatte.

„Das war einfach toll, das hat uns nochmal richtig motiviert“, sagt Sarah Schmidtmann. Ebenso wie die vielen Unterstützungsnachrichten, die immer wieder eintrudelten.

Noch wichtiger nur: Essen. Der Kalorienverbrauch war hoch, der Hunger groß. Am Sonntagmorgen etwa in einer Bäckerei im Rheintal. „Da haben wir uns einmal durchs Sortiment probiert“, erzählt David Schmidtmann. „Die haben zweimal nachgefragt, ob wir das wirklich alles hier essen wollen.“ Ja, sie wollten!

Einmal durchs Sortiment probiert: So sahen die Zwischenstopps beim Bäcker für die beiden Rennradfahrer aus. (Foto: Schmidtmann/privat )

Kilometer machen im Rheintal

Durchs Rheintal zu fahren sei dann schön gewesen, sagt Sarah Schmidtmann. „Die Strecke ist relativ eben, das ist motivierend, wenn der Kilometerzähler schön hochgeht. 1000 Kilometer sind so brutal viel!“

Am Ende erwischte der Regen sie dennoch: Kurz vor dem Ziel wurden Sarah und David Schmidtmann so richtig nass. (Foto: Schmidtmann/Archiv )

Auf einem Autohof bei Fessenheim an der französischen Grenze schliefen die beiden nochmal drei Stunden, dann wieder durch die Nacht ‐ diesmal bei Gewitter. Nach einem frühen Frühstück am Montagmorgen ging es auf die letzte Etappe nach Hause.

Im Großen und Ganzen hat es richtig viel Spaß gemacht. Sarah und David Schmidtmann

„Vom Gefühl her waren wir schon da“, erzählt Schmidtmann. Doch dann, 60 Kilometer vor dem Ziel, setzte der Regen wieder ein und begleitete sie bis nach Tuttlingen. „Wir sehen es so: Der Himmel hat sich so gefreut, dass wir wieder da sind“, meint sie lachend.

Nach Hause im Auto

Nass und kalt, wie die beiden waren, änderten sie ihr Ziel: Statt auf dem Marktplatz beendeten sie ihre Tour eine halbe Stunde früher als geplant bei der Firma Chiron, David Schmidtmanns Arbeitgeber. Ihre Eltern und viele Kollegen empfingen sie, nach Hause ging es dann im Auto.

Da setzte die Erschöpfung ein, erzählt Sarah Schmidtmann. „Den Schlafentzug darf man nicht unterschätzen. Sieben Stunden von Freitag bis Montag, das war schon superwenig.“ Entsprechend groß war der Nachholbedarf, bis Dienstagmorgen blieben sie im Bett.

Keine Unfälle, keine Pannen

Das Fazit der Extremtour? „Im Großen und Ganzen hat es richtig viel Spaß gemacht“, sind die beiden sich einig. Keine Unfälle, keine Pannen ‐ ein Hoch auf die pannensicheren Reifen! ‐ und Abbrechen wollten sie nie. Ihren Part haben sie erfüllt, meint Sarah Schmidtmann. Nun hoffen sie, dass auch für ihre Spendenaktion für den World Bicycle Relief noch ein paar Euro zusammenkommen.

Die Tour zum Nachverfolgen gibt es hier und alles zur Spendenaktion finden Sie hier.