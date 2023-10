Es ist ein ungleiches Kräfteverhältnis, das in der Halloween-Nacht 2022 im Tuttlinger Skaterpark aufeinandertrifft: Ein damals 16-Jähriger, geballte 110 Kilo verteilt auf 1,83 Meter Körpergröße. Auf der anderen Seite ein 19-Jähriger, kleiner und ein Fliegengewicht. Zuerst bekommt er einen Faustschlag ins Gesicht, dann einen gezielten Highkick ‐ ein Fußstoß aus dem Kampfsport ‐ gegen den Kopf. Er fällt rund 1,5 Meter tief auf den harten Boden der Anlage. Dort bleibt er liegen.

Prozess hat begonnen

Der Prozess wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den heute 17-jährigen Mann und einem weiteren, heute 18 Jahre alten Mann, hat am Dienstag vor dem Jugendschöffengericht Rottweil begonnen. Beide stammen aus dem Kreis Tuttlingen.

Der 17-Jährige, der vor Gericht die beiden Schläge eingestanden hat, beschreibt, wie er den 19-Jährigen in der Skatermulde vor sich liegen gesehen hat: bewusstlos, die Arme ausgebreitet, die Beine überkreuzt. „Ich war unter Schock“, sagt er. Da war eine Blutlache, ein Mädchen hat geweint. „Mir als 16-Jähriger war diese Situation zu viel, da bin ich gegangen. Ich hatte Angst“, erwidert er auf die Fragen von Anwalt Bernhard Mussgnug, der das Opfer vertritt.

Der Prozess vor dem Jugendschöffengericht in Rottweil ist auf insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt. (Foto: Ingeborg Wagner )

Das Opfer leidet bis heute unter den Folgen

Andere Beteiligte haben den Notarzt gerufen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen mit dem Helikopter in das Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen.

Staatsanwältin Nathalie Kroner zählt auf: schweres Schädel-Hirn-Trauma, eine Felsenbeinfraktur rechts. Der Schädelbereich musste wegen der Hirnschwellung geöffnet werden. Der 19-Jährige wurde beatmet und künstlich ernährt, er erlitt eine Gangataxie. Die Folgen sind noch zu erahnen. Der Geschädigte verfolgt den ersten Verhandlungstag im Gerichtssaal. Er geht leicht unsicher, ist blass. Die OP-Narben verdeckt er mit einem Käppi.

Nach dem Krankenhaus kam die Reha. Mitte Mai dieses Jahres folgte erneut ein Krankenhausaufenthalt.

Wie kam es zur Konfrontation?

Aber wie kam es zu dem Zusammenstoß in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November? Im Grunde war es eine Zufallsbegegnung. Da war die Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender, die sich in der Innenstadt traf und dort Bier und Cognac trank.

Man ging weiter ins Umläufle, „denn dort geht immer was“, sagt einer, ehe sich die große Gruppe trennte. Die beiden Angeklagten trafen zwei weitere Bekannte, und es gab eine erste Begegnung mit der Dreiergruppe, die am Skaterplatz stand. Unbekannte Leute.

„Ich habe sie nach Longpapers gefragt“, erklärt der 17-Jährige ‐ damals habe er noch gekifft und wollte sich einen Joint drehen. Die Jungs hatten keine dabei und das auch gesagt. „Die waren echt korrekt“, sagt der Angeklagte.

Mädchen sprechen von Belästigung

Dann die Wendung. Zwei Mädchen, die er kennt, kamen in ihre Richtung, eine habe sich erbrochen und geweint. Angeblich, weil sie von den Jungs am Skaterpark belästigt worden sei.

Wie genau, und was war vorgefallen? Das versucht Richterin Petra Wagner immer wieder aus den beiden Angeklagten herauszubekommen. Doch der 18-Jährige gibt die Antwort „Das weiß ich nicht“, wie bei vielen anderen Details auch. Und dem anderen war es wohl schlicht egal. „Ich habe nicht gefragt. Es hat für mich keine Rolle gespielt“, so der 17-Jährige.

Also ging man los, „um das zu klären“. Denn eine sei seine Cousine, behauptete er gegenüber den fremden Männern. Zwischen den Frauen und dem Dreiergespann kam es zu einer Diskussion. Der Hauptangeklagte will eine Seitwärtsbewegung des späteren Opfers erkannt haben. „Im Nachhinein bin ich mir aber nicht mehr sicher“, bekennt er. Doch er wollte das Mädchen beschützen.

Im Fallen ein Messer gezogen

Er setzt den ersten Faustschlag ein. Ein Freund des 19-Jährigen ringt ihn daraufhin nieder. In der Abwärtsbewegung zieht der Angeklagte ein Klappmesser aus seiner Jackentasche, um sich zu wehren, falls er am Boden attackiert werden sollte. Das geschieht nicht, also steckt er es wieder weg.

Als er aufsteht, sieht er sich dem 19-Jährigen direkt gegenüber. Die anderen will er in diesem Moment nicht wahrgenommen haben. Da habe er ausgeholt und ihm mit dem rechten Bein gegen die linke Schläfe getreten. „Mein Ziel war es, ihn k. o. zu schlagen“, sagt er auf Nachfrage Mussgnugs.

Plötzlich kocht die Stimmung hoch

Bei seiner Befragung durch den Nebenkläger-Anwalt kocht die Stimmung plötzlich hoch. Der junge Mann wird aufbrausend und lauter. „Wollen Sie mich veräppeln“, fährt er Mussgnug an, der ihn zum Thema Martials Arts befragt. Als die Richterin dazwischengeht, braust er auf: „Entschuldigung, der provoziert mich.“ Wagner fordert ihn auf, sich im Zaum zu halten, und an Mussgnugs Adresse geht: „Und der Anwalt fragt ruhig und besonnen.“

Auch unter den rund 25 Zuhörern wird es immer wieder mal unruhig. Zweimal verwarnt die Richterin die Mutter des Angeklagten wegen Zwischenrufen.

Auch andere schlagen zu

Zum anderen Angeklagten: Der sagt aus, dass er in der Konfrontation einen anderen aus der Dreiergruppe „sechs, sieben Mal geschlagen habe. Als sein Gegner am Boden lag, habe ihm ein weiterer aus seiner Gruppe „die Faust gegeben“.

Der 17-jährige Angeklagte streitet die Beteiligung seiner beiden Bekannten zunächst ab, räumt sie nach beharrlicher Nachfrage dann doch ein. Warum er das anfangs geleugnet hat? „Ich habe Scheiße gebaut an dem Abend, nicht die anderen“, sagt er. Das sei eine Prügelei am falschen Ort gewesen, die falsch geendet habe. „Es tut mir auch echt leid, was passiert ist“, wendet er sich an den Geschädigten und dessen Familie.

Weiteres Verfahren angehängt

Und es gibt noch zwei weitere Angeklagte, beide 19 Jahre alt. Denn eine weitere Prügelei vom 16. Oktober 2022 in der Tuttlinger Innenstadt wird mitverhandelt. Die beiden sagen aus, dass sie nicht beteiligt gewesen seien, nur versucht hätten zu schlichten. Der 17-jährige Hauptangeklagte räumt zwei Faustschläge ein, nachdem er auch welche kassiert habe.

Nach dem Vorfall an Halloween hatte er sich in die Schweiz abgesetzt. Dort wurde er festgenommen und kam für einige Wochen in Untersuchungshaft. Am Tatabend hat er bei seinem Freund die Jacke gewechselt, um nicht erkannt zu werden. Per Whatsapp hat er erfahren, „dass mich die Familie des Geschädigten sucht“.

So geht es weiter

Insgesamt sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Am 24. Oktober, ab 14 Uhr, wird das Opfer in den Zeugenstand gerufen.