Der beste Tag als Fan des SC Freiburg war der 21. Mai 2022, findet Wolfgang Jäckel. „Ganz Berlin war rot“, erinnert er sich daran, als der SC zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Pokalfinale stand. Die Freiburger haben das Spiel im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig zwar verloren. Doch das sei nicht weiter tragisch gewesen, findet Jäckel. Freiburg habe viele Sympathien gewonnen. Auch Tage danach hat er überall in der Stadt Freiburg–Fans getroffen und sich ausgetauscht. „Das war einfach toll.“

Der Sohn hat die Begeisterung geweckt

Der Nendinger ist Schriftführer und Kassierer bei den Hegaufüchsen Hohentwiel, die ihren Sitz in Hilzingen–Dietlishof haben. Dazu gekommen ist er über seinen Sohn Lukas, der mit etwa zwölf Jahren zum Freiburg–Fan wurde. Mittlerweile ist der 38 Jahre und hat sein Interesse schon längst verloren. Doch seinen Vater hat es mit Leib und Seele erwischt.

„Wir sind anfangs auf eigene Faust ins Stadion gefahren“, erinnert er sich. Dabei hat er Leute aus dem Fanclub kennengelernt und ist beigetreten. „Ich habe Spaß daran gefunden“, sagt der Fan, der seit 1996 Mitglied bei den Hegaufüchsen ist.

Einmal Fan, immer Fan: Der 71-Jährige will dabei bleiben. (Foto: Privat )

Mit 71 Jahren der Älteste im Club

Im Kreis Tuttlingen sucht man vergebens nach einem offiziellen SC–Fanclub. „Ich kenne keinen anderen“, meint Jäckel mit Blick auf die weitere Region. Wenn man die Webseite der Fangemeinschaft beim SC Freiburg öffne, sehe man aber, „dass wir breit gestreut sind“, so Jäckel. Auch vom Alter her. Die Spanne bei den Hegaufüchsen liegt zwischen 14 und 71 Jahren. Jäckel ist der Älteste.

In der Regel treffen sich die Freiburg–Fans am Park–and Ride–Parkplatz in Geisingen, um dann in Fahrgemeinschaften zu den Heimspielen nach Freiburg zu fahren. Zwischen zehn und 15 seien immer dabei, der harte Kern eben. Andere würden sich sporadisch sehen lassen. Die 22 Dauerkarteninhaber geben ihre Tickets an andere weiter, wenn sie nicht selbst gehen können.

Keine Schönwetter–Fans

Viele schöne Erinnerungen hat Jäckel an das Dreisam–Stadion. Doch nachtrauern tut er der ehemaligen guten Stube des SC nicht. „Es war nicht mehr zeitgemäß“, meint der ehemalige Geophysikbeamte, der aus beruflichen Gründen nach Tuttlingen kam und geblieben ist. Das neue Europa–Park–Stadion findet er gelungen und angemessen.

Doch als Fußball–Fan erlebt man nicht nur gute Zeiten. Vor allem nicht, wenn man seit fast 30 Jahren die Daumen für einen Verein drückt. „Die Abstiege waren immer bitter“, meint er. Vor allem der von 2015, als der Wechsel in die zweite Bundesliga am letzten Spieltag feststand. Nach einem 1:2 gegen Hannover 96, als die Freiburger vom 14. auf den 17. Rang in der Tabelle abrutschten. „Das war ganz arg bitter.“ Die Stimmung auf der Heimfahrt war auf dem Tiefpunkt. „Man hat fünf Leute im Van sitzen und es herrscht absolute Funkstille“, sagt er.

Doch übel genommen habe das der Mannschaft keiner. Sie seien einiges gewöhnt und nicht nur Schönwetter–Fans.

Der Aufwand ist groß

Hat er nie daran gedacht, einen Fanclub in Tuttlingen zu gründen? Nein, diese Antwort kommt sofort. Er weiß, wie schwierig es ist, die Mitglieder bei der Stange zu halten, geschweige denn, neue zu finden. „Ich sehe die Fluktuation und den Aufwand, die Fahrten zu organisieren.“

Wenn es sportlich gut läuft, wie jetzt gerade, melden sich immer ein paar Interessierte, die den Hegaufüchsen beitreten und sich erst mal informieren wollen. „Von den meisten hört man dann nie mehr etwas“, sagt Jäckel. Viele der Jungen würden zum Studium weggehen. Mit etwas Glück kommen sie nach Jahren wieder zurück.

Ein Fan auf Lebenszeit

Wolfgang Jäckel ist SC–Fan auf Lebenszeit. „Ich bleibe dabei“, sagt er zu seiner Verbindung zu den Hegaufüchsen. In guten wie in schlechten Zeiten. Echte Liebe eben.

Hier gibt es weitere Auskünfte

Die Hegaufüchse Hohentwiel kommen neben den Ausfahrten zu den Fußballspielen regelmäßig zu Sommerfesten und zur Weihnachtsfeier zusammen, und auch sonst gibt es immer mal wieder Treffen im kleinen Kreis. Die Mitgliedsgebühr beträgt für Erwachsene 30 Euro im Jahr. Unter 16 Jahren zehn Euro und ab 16 bis zum Ende der Ausbildung 20 Euro. Weitere Informationen bei Wolfgang Jäckel: 07461/12652.